WhatsApp, il trucco per bloccare i contatti spam: svolta super. Possiamo finalmente risolvere un problema che riguarda molti utenti

E’ sempre più difficile difenderci da pubblicità invasivi e contatti di cui non abbiamo alcun interesse. Ora grazie a questa tecnica potremo dire addio ai tentativi di spam.

Qualsiasi cosa facciamo siamo ormai circondati da messaggi di spam. Chiunque abbia un account online, da una semplice mail ad un profilo in chat, si trova a ricevere numerosissimi input legati a pubblicità e tentativi di truffe. Spesso pur non fornendo il nostro account a nessuno, risalgono a noi in modo autonomo. Purtroppo questa usanza ha preso piede anche all’interno della piattaforma WhatsApp. Chi usa assiduamente la chat si è reso conto che lo spam è in aumento e sta diventando fastidioso ed invadente. Molti sono “mascherati” e meno difficili da evitare, portandoci verso pagine pericolose (phishing o malware). Esistono diversi messaggi del genere, da richieste di connessione da parte di sconosciuti fino ad avvisi che inizialmente potrebbero sembrare utili. Recuperare una password o risolvere un problema della nostra banca di solito è un brutto indizio di qualcosa di losco.

WhatsApp, come bloccare i contatti spam: tutta la procedura da seguire

Eliminare completamente i tentativi di spam è francamente impossibile, ma possiamo di certo attuare qualche strategia per difenderci meglio. La prima cosa ad esempio è impostare delle restrizioni per quanto riguarda i contatti, a partire dai gruppi a cui partecipiamo. Possiamo impedire agli estranei di aggiungere nuove persone. Per farlo basta andare su impostazioni e poi fare tap su Account > Privacy > Gruppi. A questo punto possiamo modificare l’impostazione predefinita che consente a chiunque di aggiungerci a un gruppo senza richiedere prima la nostra autorizzazione. Switchando possiamo decidere di consentire solo ai nostri amici di poterci inserire in un gruppo e siamo in grado anche di segnalare quei contatti che non possono inserirci.

Per segnalare invece quando riceviamo un messaggio spam, la procedura è altrettanto semplice. Basta aprire la chat in cui ci è arrivato il messaggio spam e cliccare sul nome di questa persona, nella parte superiore.

In questo modo apriamo la scheda che contiene le informazioni di contatto, scorrendo verso il basso, facciamo tap su Segnala attività o Segnala numero di telefono. Poi possiamo bloccare definitivamente il contatto per non correre più rischi.