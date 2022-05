Uomini e Donne, in arrivo il docufilm sull’amatissima coppia: i dettagli

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha deciso di registrare i momenti più belli della loro storia d’amore per poi realizzare un docufilm che verrà trasmesso in televisione. Ecco tutti i dettagli di questa incredibile iniziativa.

Il 22 maggio si sono finalmente sposati, lottando anche contro la pandemia e tutti i rallentamenti e divieti per riuscire a realizzare comunque una cerimonia da fiaba, proprio come l’avevano sognata a lungo insieme. Ogni dettaglio, infatti, è stato studiato nei minimi dettagli, come la data della cerimonia.

Il 22 maggio 2014, infatti, Marco Fantini sceglieva a Uomini e Donne la sua corteggiatrice Beatrice Valli. Lui era diventato tronista dopo essere venuto in trasmissione per la tronista Anna Munafò. Marco era uno dei due cavalieri che aveva instaurato il miglior feeling, ma alla fine fu scartato a favore del rivale Emanuele Trimarchi.

Uomini e Donne, come nasce il docufilm: il retroscena

La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini entrò subito nel cuore del pubblico di Uomini e Donne, perchè lei si era presentata subito come una ragazza diventata madre a 17 anni e desiderosa di rifarsi una vita. Diversi anni fa non era comune vedere delle mamme single nella trasmissione di Maria De Filippi, e questo sollevò molte polemiche.

Secondo quanto raccontò Beatrice, Marco fu veramente bravissimo ad entrare in punta di piedi in quella che ben presto è diventata una famiglia allargata. La coppia, infatti, ha avuto le due figlie femmine Bianca ed Azzurra, che si sono aggiunte ad Alessandro. Tutta la famiglia era presente per le nozze che si sono svolte sull’isola di Capri.

Come è nato il progetto del docufilm e dove verrà trasmesso

Al matrimonio della coppia erano presenti molti volti noti, come Bianca Atzei, Elettra Lamborghini ed Aurora Ramazzotti. Ci sono stati diversi momenti molto emozionanti, come quando il figlio più grande ha letto la sua lettera, dicendo anche: “Da questo momento ti affido la mia mamma, perchè so che quando è con te è veramente felice“.

Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno registrato ogni momento di questo matrimonio da favola: queste immagini, insieme ad altri momenti privati della loro vita verranno usati per creare un docufilm. Ci sarebbe infatti già una rete televisiva che avrebbe comprato i diritti e sarebbe intenzionata a trasmettere la pellicola, RealTime.