“Si è spaccato”, incidente per uno dei protagonisti de L’isola dei Famosi: la produzione corre ai ripari? Un brutto imprevisto che sconvolge i piani

A rimetterci è stato l’inviato Alvin che si è rotto il tendine del dito di una mano. Nel collegamento aveva infatti una vistosa fasciatura (con una stecca) e Nicola Savino da studio si è subito accorto dell’inconveniente.

E’ un’Isola dei Famosi piuttosto movimentata per quanto riguarda malanni fisici e infortuni. Nel corso di queste settimane in Honduras molti dei concorrenti hanno avuto a che fare con lo staff medico della produzione. Roger Balduino, Guendalina e Nick, sono tra quelli ad aver avuto la peggio, ma qualche piccolo acciacco non è mancato nemmeno a molti altri. L’ultimo della lista è addirittura l’inviato Alvin, apparso nell’ultima diretta con una mano visibilmente fasciata. In realtà si trattava di una stecca posizionata su un dito, che come ha spiegato il diretto interessato aveva un tendine rotto. Una brutta disavventura che da studio ha subito notato Nicola Savino. Imbeccato sull’accaduto, Alvin non ha lesinato una piccola frecciatina a Ilary Blasi, raccontando (goliardicamente) che a forza di scrivere all’avvocato gli si è lesionato il tendine. Tra i due si era sparsa nei giorni scorsi la voce di qualche frizione di troppo dietro le quinte. In realtà i due hanno sempre continuato a punzecchiarsi in diretta, scherzandoci anche su.

Isola dei Famosi, infortunio per Alvin: si presenta in diretta con un dito steccato

Come detto i malanni si sono diffusi a macchia d’olio sulla Playa e hanno interessato anche il regista dell’Isola dei Famosi. Per lui c’è stato un piccolo problema alla caviglia, svelato da Vladimir Luxuria, sempre attenta alle dinamiche del reality. Intanto sono proseguiti i battibecchi tra l’inviato e la conduttrice, questa volta per quanto concerne la prova ricompensa che i naufraghi dovevano affrontare. Anche in Honduras, tra alcuni concorrenti i rapporti non sono di certo più distesi, come testimoniano Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo. Quest’ultima l’ha definito addirittura “disgustoso“. Loro però almeno stanno bene da un punto di vista fisico. L’impressione è che da un momento all’altro possano accadere altri colpi di scena inaspettati in una delle edizioni a detta del pubblico più incerta.