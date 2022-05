“Svegliati, vado fuori di testa”, che scontro tra Alex Belli e Soleil: scintille tra i due

Tra Alex Belli e Soleil Sorge è una battaglia senza fine, il ring sempre lo stesso: i social. L’ultimo scontro è da paura

Sono stati entrambi al GF Vip, hanno avuto una storia così lunga da aver stancato i telespettatori, allora si sono trasferiti a battibeccare sui social: una coppia veramente scoppiettante quelle dei due ex gieffini.

Alex Belli e Soleil Sorge tornano ancora una volta allo scontro, come se tutto il tempo vissuto all’interno del GF Vip a regalare spettacolo non bastasse. In genere i due, al di fuori dell’esperienza al reality show, hanno deciso di punzecchiarsi via social con Tweet e stories di Instagram che hanno alimentato l’euforia dei loro seguaci. Ospitate in TV, follow rimossi, programmi in cui sono comparsi ancora una volta insieme e molto altro, il loro show non ha mai fine.

Di tanto in tanto Alex e Soleil tornano a parlare l’uno dell’altro e non se le mandano mai a dire, i commenti sono costantemente puntigliosi com’è successo nell’ultima occasione in cui l’attore ha punzecchiato la cara gieffina.

Alex Belli attacca duramente Soleil Sorge: “Hai fatto solo trash”

Dopo i recenti Tweet che li hanno visti protagonisti, Alex Belli e Soleil Sorge si sono “rincontrati” all’Isola dei Famosi dove l’attore è arrivato nell’Isola Party con Delia Duran, mentre al reality è sbarcata l’ex gieffina insieme a Vera Gemma. Ad appiccare il fuoco Valentina Barbieri che ha imitato Soleil e l’attore ha colto l’occasione per l’ennesima stoccata: “Sole, non ci manchi assolutamente. Sei veramente un’incoerente, pazza, anzi ti do una news flash: dei tuoi click non mi frega niente”. Quanto detto è in riferimento ad un recente Tweet di Soleil:

Tieni, prenditi sti click 😘

ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo #yourewelcome https://t.co/NsHZBg5IZA — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 26, 2022

Non è tutto, perché l’attore ha poi aggiunto: “Questo screzio in verità è una ca*ata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa. Poi ti voglio bene Soleil”.