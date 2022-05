Luca Salatino ha scelto, ma qualcosa non torna: è già finita con Soraia? I dettagli sono inconfutabili

Poche ore fa è andata in onda la scelta di Luca Salatino ad Uomini e Donne che non ha dispensato da polemiche, ma il peggio deve ancora venire

Soraia è uscita dal dating show di Canale 5 con il tronista che ha corteggiato per mesi, ma troppe cose non tornano ed i social non mentono mai: tra gossippari del web e fan hanno iniziato le loro indagini sul loro reale rapporto.

Non molto tempo fa è andata in onda la scelta di Luca Salatino che ha deciso di portare fuori dal programma Soraia. Fino all’ultimo istante il tronista è stato indeciso tra lei e Lilli con la quale c’è stata una non-scelta molto emozionante, così come commentato dal pubblico di Canale 5. Forse il tronista ha preso la scelta sbagliata perché con la corteggiatrice scelta è già aria di crisi.

Com’è noto, infatti, le registrazioni delle puntate vengono fatte prime e quella della scelta risale a circa 10 giorni fa, pertanto nel frattempo potrebbe essere successa qualsiasi cosa tra i due, compreso il fatto che hanno capito di non essere affini. Questo vorrebbe dire che i fan non avranno alcuna occasione di godersi i due insieme al di fuori del dating show. Ma cos’è successo nel dettaglio?

Uomini e Donne, già è crisi tra Luca e Soraia?

Le migliori segnalazioni sono arrivate al profilo Instagram della gossippara del web Deianira Marzano che ha condiviso i pensieri comuni tra i suoi follower. I contenuti sui social dei due parlano chiaro, a partire da Luca Salatino in compagnia sempre e solo di Matteo Ranieri -Valeria Cardone che fine ha fatto?- fino a Soraia che sembra condividere qualcosa di molto misterioso che lascia intendere e non intendere, ma stuzzica molto la curiosità di chi li legge.

Non sarebbero la prima coppia di Uomini e Donne, ma forse l’unica a lasciarsi in tempi record, immediatamente dopo la messa in onda della puntata registrata. Come precedentemente analizzato, in 10 giorni può essere successa qualsiasi cosa e che i due hanno deciso di proseguire separatamente, di certo adesso i due migliori amici non devono scervellarsi per capire come far andare d’accordo le loro due fidanzate dopo i disguidi in trasmissione.