Netflix, pubblico al settimo cielo: straordinaria novità a giugno

Arrivano novità pazzesche per gli utenti ed abbonati di Netflix nel mese di giugno. Basterà attendere qualche giorno per le sorprese

Negli ultimi tempi si è parlato di una crisi di pubblico e di seguito per Netflix. La nota piattaforma internazionale, che regala quotidianamente contenuti esclusivi tra film e serie TV, ha bisogno di risollevare i propri dati.

I numeri di Netflix Italia parlano chiaro: percentuali in salita per quanto riguarda gli abbonamenti disdetti e non rinnovati, anche se non mancano coloro che si approcciano per la prima volta alla nota emittente streaming.

La soluzione per uscire dalla crisi e tornare ad avere ottimi numeri di ascolto e di abbonamenti è quella di mettere a disposizione contenuti nuovi di zecca, tra i più amati dal pubblico italiano ed internazionale. In tal senso il mese di giugno porterà delle novità esaltanti.

Tutti i titoli in arrivo a giugno 2022 sulla piattaforma Netflix

Chi pensa che con l’arrivo dell’estate e del caldo possa esservi un rilassamento nei contenuti Netflix sbaglia di grosso. La piattaforma è pronta a mettere a disposizione un numero importante di nuovi prodotti, stagioni attese e film di qualità.

Basta citare tre prodotti di punta che saranno disponibili nel prossimo mese per risollevare le ambizioni e la risonanza di Netflix Italia. Ad esempio dal 10 giugno arriverà l’ultima e attesissima stagione di Peaky Blinders, il dramma ambientato nella malavita inglese degli anni ’20 e ’30 dello scorso secolo.

Il 22 giugno invece tornerà l’ironia ed il fascino di The Umbrella Academy, con la terza stagione in prima visione su Netflix. I giovani supereroi dell’accademia segreta faranno finalmente la loro ricomparsa dopo due anni di stop.

Il 24 giugno infine grande curiosità per la versione sudcoreana de La casa di carta. L’intrigante prodotto spagnolo è stato acquistato da Seoul, che ha deciso di lanciare un remake ovviamente sull’onda del successo di Squid Game.

Questi e tanti altri titoli curiosi ed interessanti renderanno giugno 2022 come un mese cruciale e attivissimo per la programmazione Netflix. Non mancheranno anche film, documentari e progetti legati allo sport. Altro che prendersi una vacanza dalle serie televisive e dal proprio divano!