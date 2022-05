Terribile lutto sconvolge tutti: trovata morta in queste ore l’ex principessa

L’ex principessa è stata trovata improvvisamente morta. La donna, di soli quarantasei anni, di trovava nella sua casa in Spagna. Il cadavere è stato trovato dalla polizia: ecco tutti i dettagli riguardo la tragica notizia.

L’ex principessa del Qatar, Kasia Gallanio, è stata trovata morta domenica 29 maggio nella sua casa lussuosa di Marbella, in Spagna. La vicenda ha subito attirato l’attenzione delle cronache internazionali a causa di alcuni dettagli della storia della donna. Era diventata la terza moglie di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, nipote dell’emiro del Qatar.

La coppia aveva avuto tre figlie, che sono ancora minorenni. Quando ad un certo punto decisero di separarsi, iniziarono una battaglia legale internazionale, che li portò a scontrarsi soprattutto nelle aule dei tribunali francesi per la custodia delle figlie. In questi ultimi giorni, c’era stato uno sviluppo importante della vicenda.

L’ex principessa del Quatar morta: gli sviluppi in tribunale

Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, Kasia Gallanio e Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani stavano portando avanti una dura causa di divorzio nel tribunale di Parigi. Fra le accuse mosse, c’era anche quella di un “contatto sessuale incestuoso“, che sembrerebbe essere stata respinta più volte dallo stesso tribunale.

Era stata chiesta anche una perizia psicologica, ma purtroppo non ci sarà più il tempo di farla. Il 29 maggio, infatti, una delle figlie minorenni di Kasia si è subito allarmata quando la madre non rispondeva al telefono. Aveva dunque contattato il portiere, autorizzò gli agenti di polizia ad entrare nella proprietà della Gallanio per verificare che stesse bene.

La casa intatta e Kasia Gallanio morta: le prime indiscrezioni

Una volta entrati nell’appartamento dell’ex principessa del Qatar, purtroppo, i poliziotti hanno trovato la donna morta, nel suo letto. Sembrerebbe che non siano stati trovati segni di violenza sul corpo della donna, e che nulla stia stato rotto o portato via dall’appartamento. Si sospetta dunque che sia morta per aver ingerito qualche sostanza.

Si è fatto avanti anche il sospetto di una overdose per droga, ma al momento questa ipotesi non è stata nè confermata, nè smentita. Secondo quanto ricorda Erem News, Kasia e il nipote dello sceicco del Qatar erano in causa da dieci anni. La donna sosteneva di aver chiesto il divorzio dopo che l’ex marito aveva aggredito la figlia.

Ecco la notizia sui tabloid mediorientali: