“È impensabile continuare così”: clamoroso spoiler, addio a Don Matteo 14?

Arriva una rivelazione da parte del cast di Don Matteo che presagisce alcuni cambiamenti repentini con la nuova e attesa stagione

La stagione numero 13 di Don Matteo è terminata la scorsa settimana. Il successo di pubblico è stato come al solito enorme, vista anche la curiosità per il passaggio di timone da Terence Hill a Raoul Bova, nelle vesti del nuovo parroco di Spoleto.

Riscontri positivi dunque nell’ultima stagione di Don Matteo, che non chiuderà certo i battenti qui. In programmazione in Rai c’è già la quattordicesima serie, di questa fiction longeva e molto apprezzata da varie fasce di pubblico, dai più giovani ai più maturi.

Oltre che sul nuovo personaggio di Don Massimo, le future trame incuriosiranno gli appassionati soprattutto riguardo al rapporto tra Marco Nardi ed Anna Olivieri. Vale a dire il pubblico ministero interpretato da Maurizio Lastrico e la giovane capitana dei carabinieri che prende il volto di Maria Chiara Giannetta.

La dichiarazione di Maurizio Lastrico cambia tutto: pubblico già sconvolto

Don Matteo 13 si è concluso con un lieto fine che tutti aspettavano. Ovvero la riconciliazione tra Marco ed Anna. I due, precedentemente promessi sposi, avevano messo reciprocamente in crisi la loro unione tra tradimenti, bugie e nuove relazioni.

Ma questo intreccio andrà avanti oppure è destinato a chiudersi con l’ultima stagione di Don Matteo? Il commento di Maurizio Lastrico a tale domanda ha maturato uno spoiler bello e buono, che ha lasciato di stucco il pubblico italiano.

“la storia tra anna e marco è stata tirata a lungo, è impensabile pensare di continuare questo tira e molla. inoltre non è mai accaduto nella storia di don matteo che un pm restasse più di 3 stagioni”

Parole sorprendenti che sembrano sottintendere uno sviluppo a sorpresa in Don Matteo 14. Il personaggio di Marco Nardi potrebbe dunque levare le tende e lasciare spazio ad altri volti dopo il lieto fine con Anna Olivieri.

Effettivamente, a parte il cast fisso composto da Terence Hill (fino a quest’anno), Nino Frassica e Nathalie Guetta, i personaggi di Don Matteo hanno effettuato varie rotazioni, cambiando spesso per rendere più originali e diversificate le trame di ogni stagione. L’addio all’amato pm, interpretato dal comico genovese, farà sicuramente discutere.