Anticipazioni Beautiful, addio ad un altro personaggio: Quinn andrà in crisi

I telespettatori italiani di Beuatiful devono salutare un altro personaggio che morirà: tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Negli Stati Uniti hanno già assistito alla sua morte, adesso anche i telespettatori italiani si troveranno spiazzati dalla scomparsa dell’amato personaggio che perderà tragicamente la vita facendo iniziare una serie di indagini.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Zoe chiederà aiuto a Quinn perché non sopporta l’idea che Paris e Zende possano avere un appuntamento e decide di usare le erbe che Eric utilizza per i suoi problemi di stomaco nella bevanda della sorella. Quando Zoe si renderà conto che la reazione di Zende nei confronti di Paris sono strani decide di rivelare la verità e di scusarsi. Paris accetterà le scuse di sua sorella e, nel frattempo, Quinn si reca da Carter per dare un’altra possibilità a Zoe.

Quando Quinn e Carter si vedono, lei non fa altro che parlare all’avvocato dei problemi matrimoniali. Carter preso alla sprovvista le consiglia di concedersi una serata romantica con Eric che, effettivamente, passeranno, ma che non andrà come previsto giacché il Forrester si addormenterà.

Anticipazioni Beautiful, Vinny muore in circostanze poco chiare: si apre un giallo

Le cose tra Liam e Hope vanno meglio, i due hanno finalmente ritrovato serenità e lo Spencer decide di voler festeggiare questo momento con Bill, bevendo qualcosa insieme. Alla fine della serata, Bill chiede a Liam di guidare perché si sente alticcio ed il giovane Spencer accetta di farlo senza problemi. All’improvviso l’imponderabile: Liam si è distratto per la troppa felicità e sente qualcosa che è finito sotto le ruote della sua auto e, quando scende, trova Vinny sull’asfalto. I due sono sconvolti alla visione di Vinny, Liam sviene e tocca a Bill prendere la situazione in mano.

Vinny è ormai morto ed i due sono in preda al panico. Hope comincia ad intuire che qualcosa non va quando il giorno seguente Liam disdice all’ultimo minuto il loro appuntamento. Finn in ospedale nota un noto volto e chiama Thomas che, da migliore amico, è intenzionato a scoprire chi è stato ad ucciderlo. Le indagini di Baker partono proprio da Liam perché era l’unico a sapere di quanto ha combinato col test di paternità di Steffy.