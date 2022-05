X Factor 2022, ultim’ora pazzesca: ex Sanremo alla conduzione, out un grande nome

Quest’anno X Factor ha voluto strafare ed ha osato col cast, ma il grande nome out ha fatto molto rumore: pazzesca ufficialità

Fedez, Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi un quartetto di giudici da brividi quello del talent show di Fremantle che quest’anno ha voluto strafare in fatto di cast. La conduzione è già cambiata con un nome altisonante.

Una totale rivoluzione in casa X Factor che ha voluto strafare e cambiare tutte le carte in gioco fin qui. Il talent show è indubbiamente amatissimo, ma forse gli autori si sono resi conto che manca ancora qualcosa al programma in onda su Sky Uno ed hanno deciso di rivoluzionare totalmente il cast. Si può tranquillamente dire che, dopo l’addio di Alessandro Cattelan, quella dell’anno scorso è stata un’edizione di passaggio con Ludovico Tersigni che, nonostante sia stato all’altezza, quest’anno non sarà riconfermato.

Una gran bella esperienza per l’attore di Skam Italia e Summertime che si chiude in un breve tempo. Per sostituirlo, come si vociferava, il talent show ha pescato ancora una volta da Sanremo -dopo Fedez, Dargen d’Amico e Rkomi- puntando tutto su Francesca Michielin che tornerà esattamente sul palco che l’ha lanciata nel mondo della musica nel 2011 quando ne uscì trionfante.

X Factor 2022, Manuel Agnelli out: i fan riusciranno a digerire la sua assenza?

I fan di X Factor non fanno in tempo ad esultare per il ritorno in scena di Francesca Michielin che devono far fronte alla grande assenza tra i giudici di Manuel Agnelli. La rivoluzione piace indubbiamente ai telespettatori, ma farla senza il pilastro del talent show ha un retrogusto amaro.

Tuttavia, nessuno può lamentarsi visti i giudici presi quest’anno con il grande ritorno in scena di Fedez e l’arduo compito cui sono chiamati i suoi colleghi Rkomi, Dargen d’Amico e Ambra Angiolini. Sicuramente sono 4 personalità molto forti e decise che si conoscono bene, ma quando si è in gara è difficile andare sempre d’amore e d’accordo, chissà che non nascano nuove scintille anche quest’anno.