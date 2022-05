Un Posto al Sole, confessione shock dell’attrice: “Mi ha aggredita, voleva violentarmi”

Una delle attrici più in voga nella soap opera Un Posto al Sole ha raccontato un retroscena privato che ha lasciato tutti senza parole

Un Posto al Sole è la soap opera italiana più amata dal pubblico italiano. Numerosi colpi di scena rendono l’intreccio di Palazzo Palladini sempre originale e molto scoppiettante, dando longevità al progetto.

Tantissimi anche i personaggi che quotidianamente rinverdiscono le trame di Un Posto al Sole. Tra questi, in tempi recenti, c’è anche quello di Lara Martinelli. Una donna cinica, arrivista, che è caduta tra le braccia dell’imprenditore Roberto Ferri.

Una donna di carattere, pronta a tutti, ma che non nasconde delle fragilità evidenti. Proprio come l’attrice che la interpreta, ovvero Chiara Conti. Interprete toscana di grande esperienza, divenuta celebre come protagonista de L’ora di religione al fianco di Pietro Castellitto.

Il racconto terribile di Chiara Conti, dalla violenza al ritorno sul set

Sul set di Un Posto al Sole la biondissima Chiara Conti interpreta come detto Lara, una donna arrivista che non sembra volersi fermare di fronte a niente e nessuno peri propri scopi.

Un ruolo voluto fortemente dalla Conti, che però arriva dopo un periodo scioccante della sua vita. L’attrice fiorentina ha raccontato a Nuovo TV un episodio davvero incredibile che le è capitato anni orsono.

“circa cinque anni fa ho vissuto un momento particolare in seguito ad un’aggressione. ero in una stanza d’albergo ed uno sconosciuto ha tentato di violentarmi. dopo ho fatto fatica a riprendermi, mi hanno offerto di girare una serie ma non ce l’ho fatta, non riuscivo a trasmettere più emozioni”

Periodo delicatissimo e situazione sconvolgente per Chiara Conti. La quale fortunatamente e con fatica si è ripresa, tornando a recitare con assoluta naturalezza da ottima attrice qual è.

La Conti si è lasciata anche sfuggire alcune indiscrezioni sulle prossime puntata di Un Posto al Sole. In particolare sul triangolo amoroso tra la ‘sua’ Lara, Roberto Ferri e Marina Giordano.

“il triangolo continuerà sicuramente. marina tornerà da ferri e continueranno il loro tira e molla. ci saranno grossi scossoni, vedrete!”

Il personaggio di Lara Martinelli da qualche settimana ha rivelato di essere incinta di Roberto Ferri, il quale non l’ha presa affatto bene. Una ulteriore complicazione in questo intreccio a dir poco coinvolgente.