Stefano De Martino e Belen Rodriguez escono allo scoperto: l’ultimissima fa impazzire i fan

Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano più forti di prima con una notizia che fa sognare i loro fan affezionati

Una coppia tormentata, un tira e molla infinito, una figlia in più per la showgirl argentina e tante storielle per lo showman partenopeo, ma si sa: certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, come nel loro caso.

Galeotto fu quell’aereo che dall’Uruguay atterrò a Milano Malpensa dove, ad attendere Belen e l’amica, c’era Stefano De Martino. Tutto è ri-cominciato da lì, le prime paparazzate, i primi indizi social ed i fan che sono tornati a sognare. Nonostante siano stati incalzati entrambi più volte, nessuno dei due ha dato un secco ‘sì’ o ‘no’ sul loro ritorno di fiamma, perché hanno voluto vivere serenamente il loro riavvicinamento, senza troppo caos mediatico.

La coppia non è quasi mai tornata insieme sui social di propria volontà, tutte le foto nuove sorgono dalle paparazzate in cui sono stati colti, ma non ci voleva tanto per gli occhi attenti dei fan a scovare i dettagli e capire che i due stavano passando del tempo insieme.

Stefano De Martino conferma tutto: “Io e Belen Rodriguez stiamo insieme”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno di nuovo insieme, ma non serviva una conferma per capirlo. Durante la presentazione del film di cui sarà protagonista lo showman partenopeo, Il giorno più bello, al Corriere della Sera è stata confermata la relazione che i due hanno quando alla domanda “State di nuovo insieme, giusto?” è stato risposto: “Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

Nel 2012 la coppia che fa sognare tutti è convolata a nozze con un matrimonio da favola che De Martino sostiene: “Quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”. Nel frattempo la Belu è tornata ad indossare la fede, ma il conduttore di STEP ha ammesso: “Non ne sono sicuro, ma credo di sì, abbiamo divorziato”.