“Ho perso un bambino”, tragedia terrificante per ex vincitrice de L’isola dei Famosi: che dolore

Una delle ex vincitrici dell’Isola dei Famosi ha deciso di raccontare una tragedia che l’ha colpita: ha preso un bambino: il racconto.

Sono tantissimi i personaggi passati per l’Isola dei Famosi e nella giornata di ieri una delle vincitrici delle vecchie edizioni ha voluto raccontare il suo dramma personale. Infatti la showgirl avrebbe perso un bambino: il racconto drammatico.

Nella gioranta di ieri, domenica 30 maggio, Francesca Fialdini durante il suo talk show ‘A Ruota Libera‘ ha ospitato in studio Antonella Elia. La showgirl ha avuto modo di raccontare la sua vita nel corso della trasmissione di Rai 1. Proprio durante l’intervista la Elia ha spiazzato tutti, rivelando di aver anche perso un bambino nel corso di questi anni. Infatti, incalzata dalla giornalista, Antonella ha gelato lo studio affermando: “Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore“.

Quindi la showgirl ha rivelato di non aver avuto fin da subito quel desiderio di maternità, visto che era concentratissima sulla carriera, poi quando si è sentita pronta per diventare madre ha invece subìto il dramma dell’aborto. A complicare questa triste storia c’è anche la reazione del suo compagno di allora. In merito alla sua precedente relazione la showgirl ha poi confessato: “Ha pensato che non fossi biologicamente programmata per avere figli“. Andiamo quindi l’intervista della Elia durante il talk show Rai.

Isola dei Famosi, l’ex vincitrice Antonella Elia rivela: “Me ne hanno dette di tutti i colori”

Antonella Elia è fresca di partecipazione nel ruoto di giurata nella trasmissione ‘La Pupa e Il Secchione‘ e prima ancora si è fatta notare per il suo carattere schietto, diretto e mai accomodante, come concorrente nel Grande Fratello Vip. Durante la lunga chiacchierata a Da noi…a ruota libera, la showgirl ha affermato che anche le sue storie d’amore non sono state semplice. Infatti la Elia, da Francesca Fialdini, ha rivelato: “In amore mi hanno detto spesso che rompo, che sono isterica, matta, instabile, che mi annoio subito: me ne hanno detto di tutti i colori. A costo di morire dico sempre la verità e detesto chi mente“.

Antonella inoltre è convinta che se ad oggi non è ancora diventata mamma è solamente perché non è riuscita a trovare l’uomo giusto. Inoltre grazie sempre alla Fialdini, la showgirl è riuscita anche a ripercorrere la sua infanzia. La sua descrizione di bambini ha stupito tutti rispetto al personaggio che è oggi. Infatti la Elia ha dichiarato: “Da piccola un po’ introversa e solitaria, ero timida e impacciata“. Spiazzando così il pubblico del servizio pubblico, Antonella ha concluso la sua intervista in cui ha avuto modo di raccontare anche un tema delicato come la perdita del bambino.