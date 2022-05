Loredana Lecciso, c’è l’addio definitivo: la notizia sconvolge i suoi fan

Un annuncio ha spiazzato tutti i fan di Loredana Lecciso. La moglie di Al Bano ha quindi voluto comunicare il tutto ieri: cos’è successo.

Torna a parlare Loredana Lecciso e lo fa sorprendendo tutti i suoi followers e quelli del marito. La showgirl ha quindi dato un addio che appare definitivo: andiamo a vedere le sue parole e la nuova vita della showgirl.

Loredana Lecciso ha decis di cambiare vita dicendo definitivamente addio a lustrini, paillettes. Una decisione arrivata alla soglia dei 50 anni, quella di dire addio al mondo dello spettacolo. Effettivamente da diverso tempo le sue apparizioni televisive sono sempre più sporadiche e negli ultimi anni ha rifiutato proposte importanti per reality show quali Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi. Questo cambio di rotta della soubrette è arrivata dopo una calma ed attenta analisi.

Infatti la confessione è arrivata sulla rivista Grand Hotel. Infatti al settimanale la Lecciso ha dichiarato: “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia” – ha poi rivelato – “Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte“. Infatti prima di conoscere Al Bano, la Lecciso lavorava per una tv locale pugliese come giornalista.

Loredana Lecciso, arriva l’addio al mondo dello spettacolo: la nuova vita tra famiglia ed il suo orto

Loredana Lecciso è riuscita a conoscere Al Bano solamente grazie a sua figlia Brigitta, nata dal matrimonio fallito con il produttore e imprenditore Fabio Cazzato. Infatti questa frequentava la stessa scuola di Cristel e Romina Junior, le figlie di Carrisi. Così Loredana chiese ad Al Bano di fare un’intervista insieme e tra una domanda e l’altra è scoppiata la passione fino alla nascita di due nuovi eredi, Jasmine e Albano Junior detto Bido. Nel corso dell’intervista a Grand Hotel, Loredana ha avuto modo di raccontare la sua nuova vita.

Infatti la showgirl ha quindi confessato: “Faccio la mamma a tempo pieno. Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato” – ha poi concluso – “Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti“. Questo per Loredana è un modo per rimanere giovane anche all’alba dei suoi 50 anni che festeggerà il prossimo agosto. Così la showgirl ha detto definitivamente addio allo spettacolo, per concentrarsi sulla famiglia.