Lite tra Zaniolo e Chiara Nasti: accusa pesantissima sui social (FOTO)

I due ex amanti Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono tornati a punzecchiarsi a distanza, nonostante siano lontani da qualche tempo

Lo scorso anno Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti erano la coppia del momento. Bellissimi, famosi, giovani e ricchi di follower. Il calciatore della Roma, dopo la rottura con la compagna storica Sara, aveva iniziato una relazione con l’influencer napoletana.

Una relazione durata poco, giusto il tempo di un piccolo tatuaggio in comune fatto sul fianco sinistro. La Nasti si è consolata poco tempo dopo con un altro calciatore italiano piuttosto noto, ovvero Mattia Zaccagni della Lazio.

Questa nuova coppia è solidissima, tant’è che la Nasti è rimasta incinta proprio di Zaccagni. I due hanno annunciato la gravidanza della giovane influencer con un evento privato, divenuto poi di notorietà pubblica: hanno affittato lo stadio Olimpico per annunciare il sesso del loro primo figlio.

La Nasti punzecchia Zaniolo: “Figlio con Nicolò? Difficile con quel gamberetto…”

L’evento è stato oggetto di scherno soprattutto tra i tifosi romanisti. Ha creato infatti scompiglio, durante i festeggiamenti per la Conference League vinta dalla Roma, un coro ideato sul momento dai fan più scatenati.

“Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, hanno intonato moltissimi tifosi durante le celebrazioni nella capitale. La reazione di Zaniolo è stata contenuta, ma allo stesso tempo molto divertita. Pare che il calciatore ligure abbia sorriso e ballato mentre i suoi tifosi intonavano questo coro di sfottò nei confronti di Zaccagni e di Chiara Nasti.

Una reazione che non ha fatto piacere alla Nasti, visibilmente contrariata come espresso nei commenti all’episodio. Sul suo profilo Instagram qualche utente le ha chiesto un parere sui cori dei tifosi romanisti. L’influencer ha risposto senza battere ciglio, punzecchiando Zaniolo: “Con quel gamberetto che si ritrova non si sa come abbia avuto già un figlio. Siete tutti sfigati e fate schifo per quei cori”.

Niente peli sulla lingua per Chiara Nasti che risponde così ironicamente verso l’ex compagno Zaniolo, anche per difendere l’integrità del suo rapporto con Zaccagni. Non è da escludere una risposta social nei prossimi giorni.

Intanto il Nasti-gate continua anche in Nazionale. In questi giorni sia Zaniolo che Zaccagni sono a disposizione del c.t. Mancini per alcune partite dell’Italia. Potrebbe essere territorio fertile per la resa dei conti?