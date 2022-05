Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto insieme in Tv: c’è l’annuncio – VIDEO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli torneranno molto presto a lavorare in Tv insieme. Questo l’incredibile annuncio fatto attraverso un video da una nota emittente televisiva. Ecco tutti i dettagli.

Ogni volta che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si allontanano per qualche giorno l’uno dall’altra, subito i loro ammiratori fanno scattare l’allarme. Tempo fa proprio i Prelemi si erano lamentati dell’eccessiva morbosità di alcuni fan, rassicurando sul fatto che Giulia era scomparsa qualche giorno da Instagram a causa di un lutto familiare.

L’allarme rosso è scattato di nuovo in questi giorni, quando i followers della coppia si sono accorti che i Prelemi non pubblicavano più nulla insieme da diversi giorni. In realtà, da diverso tempo sia Pretelli che la Salemi stanno coltivando in autonomia la propria carriera: questo non esclude che molto presto torneranno insieme in Tv.

Le carriere dei Prelemi al top: Giulia è a Marrakech

Non appena Giulia ha completato la sua esperienza nel programma #GFVipParty, si è subito dedicata alla sua attività di influencer, lanciando l’azienda di abbigliamento e accessori Goldsand. Nel frattempo, è volata a Cannes per partecipare al Festival del cinema, e subito dopo è partita per Marrakech per un progetto con Yves Saint Laurent.

Nel frattempo, Pierpaolo Pretelli ha incantato tutti nel suo ruolo di concorrente a Tale e Quale Show. Subito dopo Mara Venier lo ha voluto nel programma Domenica In: una volta conclusa anche quest’esperienza, si è lanciato in un programma su TV8 che mette al centro la musica e le imitazioni, Name the tune – Indovina la canzone.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto insieme in Tv: i dettagli

Secondo quanto rivelato da TV8, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi torneranno presto insieme in Tv. L’occasione arriverà questo venerdì 3 giugno, quando entrambi prenderanno parte alla nuova puntata di Name the tune. TV8 ha anche diffuso un breve video in cui si possono vedere i Prelemi durante le prove mentre ballano sul palco.

Ecco il video diffuso da TV8 che annuncia la presenza dei Prelemi nel programma che verrà trasmesso in prima serata venerdì 3 giugno: