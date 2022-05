Boom GF Vip 7! Signorini pronto ad abbracciare una naufraga de L’Isola dei Famosi 2022: l’annuncio

Notizia bomba per il GF Vip 7. Infatti il reality show è pronto ad accogliere una delle prime concorrenti: arriva dall’Isola dei Famosi 2022.

In queste settimane Alfonso Signorini sta organizzando la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti potrebbe esserci una naufraga di questa stagione dell’Isola dei Famosi: scopriamo di chi si tratta.

Sono tantissimi i possibili concorrenti in lizza per il GF Vip 7. Tra questi Alfonso Signorini sarebbe pronto a selezionare una naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Che piaccia o no al pubblico a casa stiamo parlando di Laura Maddaloni, vera leader del reality dedicato ai naufraghi. La sportiva si è data completamente al reality e non si è mai risparmiata, tra prove, litigate, polemiche ed anche scontri con un’opinionista come Vladimir Luxuria.

Inoltre la starebbe spingendo nella casa più spiata dagli italiani anche il marito, Clemente Russo, come confessato nel corso di un’intervista a Superguidatv il campione ha spiegato come mai lui non tornerebbe nella trasmissione di Alfonso Signorini, ma ha anche aggiunto che la proposta potrebbe arrivare a sua moglie. Non sono in pochi quindi coloro che stanno proponendo il nome della Maddaloni al direttore di Chi Magazine, che potrebbe cedere alla tentazione. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

GF Vip 7, Laura Maddaloni tra i concorrenti? Cosa c’è di vero

Clemente Russo ha quindi candidato sua moglie al GF Vip 7. Infatti nel corso della sua ultima intervista a Superguidatv, l’ex pugile ha dichiarato senza mezzi termini: “Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre. Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione“. Riguardo ad una sua nuova partecipazione, Russo ha continuato: “Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola“.

Incalzato dal giornalista, Clemente ha rivelato che non sa se tornerà mai nella casa del Grande Fratello Vip per riscattare il suo vecchio percorso nel reality. Mentre riguardo ad una possibile esperienza da inviato all’Isola dei Famosi ha concluso: “Ho lasciato un pezzo del mio cuore in Honduras e per me è stata una bellissima esperienza. Ho visto che Alvin ha avuto delle difficoltà perché si trovava a correre da una parte all’altra. Io sono allenato e potrei supportarlo. Alvin potrebbe stare in Palapa mentre io potrei stare sulle Playe del reality“. Vedremo quindi se Russo continuerà a stare nel mondo dei reality, ma stavolta non come concorrente.