Federica Panicucci, Mediaset cambia idea: la scelta è ufficiale e lascia tutti di stucco.

Siamo ormai a fine maggio e la stagione televisiva 2021-2022 sta per chiudere i battenti. Come ogni anno le varie emittenti manderanno in ‘vacanza’ alcuni programmi del day time per riprenderli poi a settembre, con la fine della stagione più calda.

A Mediaset in questi giorni si sta decidendo come organizzare il palinsesto estivo, per dare respiro a molti programmi quotidiani ma allo stesso tempo non perdere il pubblico predefinito, che vuole seguire certi contenuti anche da giugno ad agosto.

Proprio in tal senso arriva una notizia che farà contenti molti telespettatori di Mediaset, in particolare coloro che seguono la programmazione mattutina. È stata ufficialmente posticipata la chiusura stagionale per Mattino Cinque.

Un altro mese di programmazione per il programma di Federica Panicucci

La notizia è ufficiale. Mediaset ha deciso di dare al day time mattutino di Canale 5 ancora diverse settimane di programmazione quotidiana. Il contenitore Mattino Cinque è tappa fissa per i telespettatori che vogliono essere aggiornati su cronaca, news italiane ed internazionali e gossip.

Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi proseguirà anche nel mese di giugno. Nessuno stop estivo per il momento, visto l’ottimo successo di pubblico ed i picchi alti nella battaglia dello share di fascia mattutina.

Mattino Cinque, ad oggi, sembra che chiuderà i battenti il prossimo 24 giugno. Dunque tra circa un mese, tenendo ancora compagnia a tutti gli affezionati con la brillante conduzione della Panicucci ed i numerosi servizi in diretta degli inviati.

Già scelto chi e cosa sostituirà tra un mese la messa in onda di Mattino Cinque. Come lo scorso anno Mediaset punterà su Morning News, altro programma di approfondimento e di notizie di giornata condotto dalla giornalista Simona Branchetti, volto noto del Tg5.

La Branchetti andrà in onda a partire da lunedì 27 giugno prossimo e terrà compagnia nel periodo estivo a tutti gli affezionati delle reti Mediaset. Certo è che con la fine della stagione più calda riaprirà i battenti Mattino Cinque. Non si segnalano possibili cambi di palinsesto e di conduttori con la nuova annata televisiva.