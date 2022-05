Fabio Fazio casca all’ultimo: scivolone senza precedenti per il conduttore

Proprio nel momento clou Fabio Fazio ha preso un brutto scivolone che l’ha costretto ad uno stop improvviso: sorpresa amara al risveglio

Il conduttore ligure è da anni in TV ed ha sempre portato in onda contenuti dall’alto interesse dei suoi telespettatori, almeno questo è quanto creduto finora. Lo scivolone rimediato lascia pensare.

Anche ieri sera, domenica 29 maggio, Fabio Fazio è andato in onda con il doppio appuntamento di Che Tempo Che Fa con l’ultima puntata di questa stagione, anche nella sua versione del tavolo. Una trasmissione ricca di ospiti -come ha sempre fatto questa stagione, portando in TV nomi di tutto rispetto- che ha fatto compagnia al pubblico italiano per un lungo tempo e che è giusto si prenda una vacanza per poi tornare nei primi giorni autunnali.

È stata indubbiamente una stagione ricca di successi, se consideriamo che è quest’anno che è andata in onda la puntata più vista di sempre quando Papa Francesco è apparso sul grande schermo in studio che ha fatto registrare ben 6 731 000 telespettatori e il 25.4% di share. Quando avrebbe dovuto fare il botto si è arrestata sul più bello: la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, infatti, in onda dalle 20.47 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 24.14, interessa a 1.419.000 spettatori con il 10.6% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 29 maggio

“Giorno per giorno cerco di mettere a posto la vita degli altri e sistemare la mia…”#MinaSettembre INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su @RaiPlay: https://t.co/mSLgTu8VOz#29maggio @serenarossi_com pic.twitter.com/gWfCkEQiov — Rai1 (@RaiUno) May 29, 2022

In attesa della prossima stagione di Mina Settembre, su Rai Uno sono andate in onda le repliche che hanno vinto la gara d’ascolti della serata di domenica 29 maggio con 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share, regalando grandi soddisfazioni alla Rai. Per concludere, su Rai 2, The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori pari al 5.3% di share e Passeggero 23 di 809.000 pari al 4.9% di share.

Per quel che riguarda Mediaset, ha continuato a tenere la sua modesta media con Avanti un Altro! Pure di sera su Canale 5 che ha raccolto 2.120.000 spettatori pari al 13.1% di share, mentre su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 586.000 spettatori con il 4.4% di share. Per finire, su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha intrattenuto 935.000 spettatori con il 6.1% di share.