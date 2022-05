Anticipazioni Uomini e Donne, oggi la scelta di Luca Salatino: per lui una grande sorpresa in studio

Dopo le registrazioni fatte qualche settimana fa, oggi andrà in onda finalmente la scelta ad Uomini e Donne di Luca Salatino: tutte le anticipazioni

Anche il percorso dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti è giunto al termine con una scelta che è tardata ad arrivare perché sempre molto indeciso. Il tronista non sarà solo perché per lui arriva una sorpresa.

Oggi è il grande giorno: Luca Salatino fa la sua scelta. A partire dalle 14:45, come di consueto, su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata registrata di Uomini e Donne per cominciare la settimana col botto. Non manca molto alla pausa estiva del dating show di Maria De Filippi, pertanto al centro dello studio verranno chiamati i due tronisti per fare le proprie scelte. Si parte da Luca Salatino con una serie di filmati sul suo percorso, le corteggiatrici arrivate per lui, fino alla sua scelta.

Com’è noto da tempo, il tronista ha scelto di frequentare fuori dal programma Soraya. Inizialmente Luca chiama Lilli e le comunicherà che, nonostante il gran percorso fatto insieme, non è lei la sua scelta. Quando Soraya entrerà in studio, visibilmente emozionata, Luca Salatino le fa sapere che, alla fine, vuole lei al suo fianco nella vita di tutti i giorni.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo e Valeria tornano insieme in studio

Non molto tempo fa, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e ad accompagnare passo dopo passo il tronista alla sua scelta c’è sempre stato Luca Salatino, fino alla scelta del vestito da indossare ed al pensiero da regalare alla sua cara Valeria. Matteo Ranieri non si sarebbe mai potuto sottrarre a star vicino al suo amico il giorno della sua scelta, pertanto farà il suo rientro in studio mano nella mano con Valeria Cardone.

La curiosità adesso è un’altra. Come tutti sanno, quando Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone, Soraya si è schierata dalla parte di Federica Aversano pubblicamente: le due scelte riusciranno ad essere buone amiche quanto i due tronisti?