Anticipazioni Tempesta d’Amore, Erik scappa ma è costretto a tornare: il protagonista sta morendo

Una settimana ricca di colpi di scena per i telespettatori di Tempesta d’Amore che assisteranno a qualcosa di pazzesco: tutte le anticipazioni

La soap opera tedesca procede a gonfie vele tenendo i suoi telespettatori col fiato sospeso di puntata in puntata. Questa sarà una settimana molto particolare per gli affezionati che assisteranno ad una brutta notizia.

Settimane impegnative per i telespettatori di Tempesta d’Amore che seguono assiduamente la soap opera tedesca su Rete 4 dalla domenica al sabato dalle 19,50. In particolare, nelle scorse puntate Maja ha incontrato Florian e si è accorta del suo malessere perché aveva la temperatura alta, neanche il tempo di allarmarsi che l’uomo sviene tra le sue braccia e, nel delirio, le chiede di non lasciarlo perché la ama. I guai per Florian non finiscono perché quando incontra Hannes si sente dire che tra lui e Maja c’è qualcosa di speciale, ma la loro discussione finisce male.

Florian è costretto a fare un passo indietro nel momento in cui interviene la diretta interessata che svela che c’è stato qualcosa di speciale tra lei e Hannes. Nel frattempo, Rosalie incontra Christof al parco e lo rassicura facendogli sapere che Rafael venderà a lui. Non è tutto, perché i telespettatori hanno assistito ad un altro piatto di André assaggiato da Werner e Roberto che delizierà i loro palati.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian rischia di morire: Erik torna indietro

Le condizioni di salute di Florian si fanno sempre più preoccupanti quando, a colloquio con uno Michael scopre di avere un batterio che non risponde agli antibiotici e se continuerà ad essere così non c’è cura, pertanto lo porterà alla morte. Erik, nel frattempo, fugge di nascosto quando scopre le richieste del PM che lo spaventano particolarmente. Soltanto nel momento in cui viene a sapere delle reali condizioni di salute di Florian decide di tornare indietro e presentarsi al processo da cui ottiene la libertà vigilata.

André decide di partire per l’Islanda alla ricerca di qualcosa che possa stimolare la sua creatività, ma in città c’è un fatto più serio da affrontare e Hannes se ne occupa: il batterio che sta uccidendo Florian va scovato il prima possibile per evitare che l’infezione progredisca ed attacchi qualcun altro.