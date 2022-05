Anticipazioni Brave and Beautiful, proposta di matrimonio finisce male: Cesur scopre tutto

Una settimana ricca di sorprese quella di Brave and Beautiful che tornerà a stupire i suoi telespettatori: tutte le anticipazioni

I telespettatori della soap opera turca assisteranno ad una svolta epocale della trama che è arrivata ad un punto clou. In particolare, un matrimonio andrà a monte perché Cesur riesce ad intervenire in tempo.

Nelle scorse puntate di Brave and Beautiful il pubblico di Canale 5 ha assistito a Mihriban che ha fatto un annuncio in grande stile per informare i cittadini che Tahsin le ha regalato l’albergo. Quest’ultimo reagisce molto male al gesto di Mihriban perché avrebbe preferito massima riservatezza su quanto fatto. Nel frattempo, Suhan confessa a Cesur che suo padre è malato e gli resta poco tempo da vivere. Il protagonista di Brave and Beautiful ha impellente bisogno di parlare con il mendicante che, però, viene ucciso da Riza prima che Cesur possa sentirlo.

Suhan resta sconvolta quando Riza le mostra il video dell’omicidio e Cesur ha intenzione di vendicarsi: fa rapire l’uomo e lo ingabbia per costringerlo a confessare la verità. L’aggressività di Cesur spaventa Suhan che prega di liberarlo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Cesur ferma un matrimonio

Questa settimana su Canale 5 andranno in onda nuovi episodi di Brave and Beautiful dal lunedì al mercoledì dalle 16:20 mentre giovedì e venerdì dalle 16:00. Tanto per cominciare, Adalet evade ed il suo unico pensiero è quello di capire in che modo Riza ricatti Tahsin e Suhan: la Korludağ viene costretta ad accettare un suo invito a cena. Ne frattempo Cesur scopre il video che incrimina Tahsin, ma per amore di Suhan decide di non consegnarlo alle autorità. Di differente visione è Sirin che non vede l’ora di poterlo portare al procuratore, ma una volta arrivato si accorge che è stato scambiato.

Suhan estremamente sotto stress decide di confessare a Cesur di non aver abortito. Nel frattempo, Bulent chiede a Banu di sposarlo, ma va tutto storto quando Cesur dimostra a Banu che ad aver appiccato l’incendio è stato proprio Bulent. A questo punto la Vardar decide di annullare le nozze: non è più convinta di voler fare il grande passo.