Amici 22, prime anticipazioni su professori e allievi: che nomi

Dopo la vittoria meritatissima di Luigi, tutti i telespettatori di Canale 5 aspettano solamente Amici 22: andiamo a vedere le anticipazioni.

Si è da poco conclusa l’ultima edizione del talent show di Canale 5. Adesso tutti i fan aspettano solamente Amici 22 per scoprire chi sarà la nuova star della musica italiana: andiamo quindi a vedere le prime anticipazioni sulla trasmissione di Maria De Filippi.

Amici 22, come ogni talent che si rispetti, non usa l’estate per andare in vacanza bensì per iniziare il casting per decidere chi accompagnerà Maria De Filippi il prossimo anno. Infatti dietro le quinte si inizia quasi da subito a lavorare nuovamente per un nuovo successo televisivo. I casting della trasmissione, come oramai è noto, si svolgono da sempre in estate, almeno per quanto riguarda la prima parte. Quindi i lavori per la trasmissione di Canale 5 sono già iniziati e sono addirittura pronti ad entrare nel vivo.

Non è ancora chiaro chi siederà tra i professionisti chiamati a scegliere i sopravvissuti che arriveranno a settembre. In questi anni l’unico posto fisso è stato quello riservato a Elena D’Amario, ex allieva del talent e professionista da anni del corpo di ballo della trasmissione. Proprio la professoressa adesso si sta godendo un po’ di meritato riposo dopo un’intensa stagione, come mostrato sui social, ma a breve potrebbe tornare al lavoro. Andiamo quindi a scoprire chi farà parte del cast del talent il prossimo anno.

Amici 22, spunta il cast che accompagnerà Maria De Filippi: chi saranno i giudici

Il toto nomi per quanto riguarda i docenti della trasmissione è già iniziato. Inoltre stando alle indiscrezioni dovrebbero esserci le prime conferme. Stiamo parlando di Alessandra Celentano, storica insegnante della trasmissione, e Rudy Zerbi, ormai braccio destro della De Filippi. Non dovrebbero esserci dubbi nemmeno su Lorella Cuccarini con lei stessa che ha affermato che dovrebbe esserci. Con la Cuccarini, inoltre, Maria De Filippi viaggia in una botte di ferro visto che è l’unica insegnante a poter essere piazzata nella cattedra di canto o di danza in base alle necessità.

Mentre invece si vocifera l’addio a sorpresa di Anna Pettinelli, soprattutto per lo scarso consenso riscosso dal pubblico del web. Per la danza, infine, su Veronica Peparini e Raimondo Todaro, amatissimi invece dal pubblico, aleggia il mistero soprattutto sul secondo che si è reso protagonista di diversi scontri con la Celentano. Ma stando alle ultime, qualora dovrebbe esserci l’addio di uno dei due, c’è già pronto l’ingresso di una nuova insegnante.