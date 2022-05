Albe e Serena fanno le cose in grande: dopo Amici 21 la coppia fa il passo decisivo – FOTO

Albe e Serena sono una delle coppie che hanno fatto sognare i fan di Amici 21 e tutti aspettavano di rivederli al di fuori del talent show

Non sempre le coppie nate ad Amici riescono ad avere un futuro al di fuori del talent show -Deddy e Rosa, Elodie e Lele- ma quando lo fanno cresce un amore meraviglioso che fa sempre sognare i propri fan.

Cantante e ballerina finalisti, Albe e Serena si sono goduti l’esperienza -mai troppo semplice- ad Amici 21 fino all’ultimo istante come coppia. Come altri amori nati nel programma, anche loro hanno fatto sognare una grande fetta di appassionati al talent show, come l’anno scorso è successo con Sangiovanni e Giulia Stabile. Dopo il giorno della finale, la coppia ha dovuto aspettare un bel po’ per rivedersi, con i fan in trepidante attesa per il fatidico incontro.

Siccome la coppia ha voluto osare, non si sono limitati a vedersi e renderlo pubblico ai loro fan, ma hanno deciso anche di fare un bel grande passo importante per la vita di entrambi.

Albe e Serena si vedono, ma con la famiglia di lui: che bel momento!

Albe ha sempre sostenuto che Serena sarebbe piaciuta un sacco alla sua famiglia ed infatti quando la ballerina ha conosciuto la famiglia La Malfa è stato amore a prima vista come svelano queste foto che li ritraggono insieme. Soltanto poco tempo fa con Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante di Anna Pettinelli ha parlato del loro amore: “È stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun altro, io sono così”.

Adesso, però, l’amore può subire qualche piccolo dolore visto e considerato che i due saranno lontani per un po’ perché Serena ha avuto una borsa di studio a NewYork, ma Albe è convinto che la carriera venga messa al primo posto: “Sono contentissimo per la borsa di studio che ha vinto Serena. Solo dal fatto che le volevo dare la maglia fa capire quanto io ci tenga al fatto che realizzi i suoi sogni, è bravissima, sono contentissimo”.