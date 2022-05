Uomini e Donne, uno dei personaggi più discussi convola a nozze: il messaggio di Tina Cipollari

Un matrimonio programmato da tempo quello dei due volti di Uomini e Donne che hanno ricevuto anche un messaggio da Tina Cipollari

Dal dating show escono tante coppie innamorate che decidono di sigillare per sempre il loro amore con un matrimonio, così come fatto da una coppia amatissima, ma spesso discussa. Da ciliegina sulla torta c’è il messaggio della bionda opinionista.

Uomini e Donne fa da primo appuntamento a tante coppie che poi decido di convolare a nozze, nei casi più fortunati. I meno fortunati, invece, sono al dating show da anni come nel caso di Gemma Galgani ancora alla ricerca del suo cavaliere. Intanto che la dama torinese incassa delusioni su delusioni, la sua rivale degli ultimi tempi è convolata a nozze con l’uomo che ha conosciuto al primo colpo e da cui non ha tolto gli occhi di dosso.

Come avevano annunciato insieme nello studio del dating show a Maria De Filippi, Fabio Mantovani e Isabella Ricci hanno deciso di sigillare il loro amore nel matrimonio. Alla fine del loro percorso nel programma, infatti, è cominciato un meraviglioso rapporto al di là dei riflettori che entrambi hanno deciso di celebrare nella miglior maniera.

Fabio Mantovani e Isabella Ricci convolano a nozze: è festa ad Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

Un meraviglioso scatto ritrae Isabella Ricci e Fabio Mantovani insieme in abiti elegantissimi che hanno deciso di celebrare il loro matrimonio cui sono stati invitati, oltre a famiglia ed amici al di fuori del dating show, anche personaggi di Uomini e Donne che hanno creduto fermamente nel loro grande amore. Tempo fa Isabella Ricci ha detto a chiare lettere di non voler invitare Gemma Galgani, sua rivale al programma di Maria De Filippi che, infatti, non c’era.

Chi non c’era è anche Tina Cipollari che, però, non ha perso tempo prima di mandare un messaggio affettuoso ai due protagonisti del programma di cui è opinionista: “Tantissimi auguri. Tanta felicità!”. Senza mai esporsi troppo e con tanta sobrietà, la Cipollari ha fatto sentire la sua presenza alla coppia che felicemente è convolata a nozze.