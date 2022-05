Uomini e Donne, dopo lo slittamento finalmente la decisione: “Ci sposiamo”

Un’amatissima coppia che si è conosciuta all’interno della trasmissione di Uomini e Donne ha annunciato di aver deciso di celebrare il proprio matrimonio ad un anno di distanza dall’annuncio di un posticipo a tempo indeterminato.

La coppia nata negli studi di Uomini e Donne aveva annunciato proprio a Maria De Filippi l’intenzione di convolare a nozze. Poco dopo, però, era arrivata la notizia del posticipo dell’evento a data da destinarsi. Questo perchè all’ex dama era stato trovato un tumore maligno che necessitava di immediate cure.

Luisa Monti è stata quindi operata per il tumore al seno a seguito di una mammografia che ha rivelato il problema. Successivamente, le è stato anche trovato un carcinoma benigno alle ovaie, che comunque ha richiesto un’operazione chirurgica perchè avrebbe potuto evolversi in breve tempo in un tumore maligno.

Uomini e Donne, c’è un nuovo matrimonio in vista

Luisa Monti non ha mai smesso di ringraziare il suo compagno Salvio Calabretta, che le è sempre rimasto vicino. Anche diverse persone conosciute nella trasmissione Uomini e Donne non hanno mai smesso di manifestarle il loro affetto. Fra queste, Luisa ha ricordato a Uomini e Donne Magazine Sabrina Travaglini, Denise Pantano e Barbara De Santi.

C’è anche un’altra persona per cui Luisa Monti ha voluto fare un ringraziamento speciale. Nel giorno del matrimonio di Isabella Ricci con Fabio Mantovani, l’ex dama ha ricordato che, da un messaggio da parte sua in elogio all’eleganza della nuova arrivata romana, era nata una bella amicizia. Isabella si è sempre preoccupata per lei.

L’annuncio da parte di Luisa Monti: “Fra non molto finalmente sposi!”

Il 28 maggio, a quasi un anno dall’annuncio del matrimonio che era stato fatto negli studi di Uomini e Donne, Luisa Monti e Salvio Calabretta hanno reso noto che hanno ancora intenzione di sposarsi. Sembrerebbe proprio che le nozze siano imminenti: a darne l’annuncio è stata proprio Luisa dal proprio profilo Instagram.

Queste le parole dell’ex dama di Uomini e Donne che annunciano il matrimonio: “Siamo felici di condividere con voi un emozione meravigliosa… Fra non molto finalmente sposi!

Io e te… Noi, l’Amore…“. Questa notizia diventa ancora più bella perchè annunciata a pochi giorni dal cinquantesimo compleanno di Luisa.

Ecco il messaggio pubblicato su Instagram che annuncia il matrimonio della coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne: