Un Posto al Sole, l’amato personaggio lascia Napoli: sarà la fine!

Anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Un Posto al Sole: novità importante per uno dei protagonisti assoluti della serie

Anche con l’inizio della stagione estiva le trame di Un Posto al Sole continueranno ad appassionare migliaia di italiani. La soap opera ambientata a Napoli è infatti un ‘must’ per tantissimi telespettatori nel prime time di Rai Tre.

Nell’ultima settimana si sono scatenati intrecci molto interessanti e che hanno lasciato a fiato sospeso i molti fan della soap opera di Napoli. Ma anche la prossima, a partire da lunedì 30 maggio, non deluderà le aspettative.

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole parlano in particolar modo di un personaggio molto amato che lascerà la città di Napoli. Ancora non è ben chiaro se lo farà per un lungo periodo o per breve tempo. Ma sarà sicuramente una ‘fuga‘ dettata da situazioni sconvenienti.

Silvia scappa da Napoli: motivi sentimentali dietro la sua decisione

Il personaggio in questione sembra essere Silvia Graziani. La proprietaria del celebre Caffè Vulcano dovrebbe assentarsi da Napoli per un periodo non ancora precisato. Non sarà certo un addio quello del personaggio interpretato dalla bravissima Luisa Amatucci.

Questioni sentimentali e complicate dietro la scelta di Silvia. Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole a partire da lunedì prossimo, la donna si ritroverà ad avere una certa confidenza con il marito Michele Saviani, nonostante il loro rapporto sia terminato già da tempo.

Un’intimità ritrovata che metterà in crisi Silvia? Nel frattempo il suo nuovo compagno Giancarlo si è trasferito a Bari per questioni lavorative. Silvia deciderà di raggiungerlo a sorpresa, per evitare di entrare in confidenze troppo delicate con Michele, visto il rapporto di affetto che ancora lega gli ex coniugi.

Non solo la fuga di Silvia da Napoli. Le prossime puntate di Upas saranno incentrate anche sulla prima cotta per una delle giovanissime protagoniste. Bianca, figlia di Franco e Angela, troverà il suo primo amore in modo rocambolesco e sperimenterà per la prima volta nuovi sentimenti.

Occhio però anche al ritorno dalla gita a Siena di Guido, Mariella e del loro amico Sasà, il quale ha scoperto il tradimento del suo compagno proprio nella città toscana. Risate e colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.