Un Posto al Sole, festa grande per una storica protagonista: finalmente si sposa. Dalla soap alla realtà, è arrivato il grande momento

Ci tiene compagnia da quasi 26 anni, in tv è vicina alla puntata numero 6mila, per molti italiani è un appuntamento fisso all’ora di cena. Un Posto al Sole ormai è un cult, non solo per la Rai, e sapere che uno dei suoi personaggi storici si sposa è una bella notizia per tutti.

Stiamo parlando di Valentina Pace che da almeno vent’anni è uno dei volti più amati della soap anche se non frequenta più da tempo quel set. Aveva debuttato nel 2002 interpretando Elena, la figlia di Marina Giordano, e da allora è comparsa regolarmente fino al2012, tornando poi nel 2014 fino al 2019. Da allora ha smesso per dedicarsi alla seconda figlia, Matilde (la prima è Alice che oggi ha 12 anni), ma il pubblico non l’ha mai dimenticata.

Ecco perché molti adesso sono felici di sapere che l’attrice romana sta per coronare il suo sogno insieme all’imprenditore Stefano Moruzzi, al suo fianco da sette anni e padre di Matilde. Un progetto che in realtà coltivano fin da quando è nata la piccola di casa, ma hanno dovuto rimandare più volte come molte altre coppie di italiani per la pandemia che ha colpito anche il nostro Paese.

Un Posto al Sole, festa grande per un volto storico: un amore nato per caso

La conferma nella svolta della vita privata di Valentina Pace arriva direttamente da lei, intervistata dal settimanale ‘Di Più’. Manca praticamente solo un mese e mezzo perché la data delle nozze sarà il 12 lugli, in un suggestiva villa sita nella Capitale. E le due figlie dell’attrice saranno grandi protagoniste, come sue damigelle. Matilde in particolare porterà le fedi. Non è chiaro invece se e quali ex compagni di avventura a Un Posto al Sole saranno presenti.

Entrambi avrebbero voluto sposarsi con rito religioso, ma hanno dovuto optare per quello civile perché tutte le chiede di Roma sono occupate da qui ai prossimi mesi. Quindi per ora diventeranno marito e moglie davanti allo Stato e poi più avanti programmeranno anche la cerimonia in chiesa.

Una svolta da favola per una bella storia d’amore. Valentina e Stefano si sono incontrati per caso nel centro sportivo romano che entrambi frequentano. Lui le ha fatto la corte a lungo ma inizialmente, con la prima figlia ancora piccola la Pace non voleva cedere. Quando ha capito che poteva essere l’uomo giusto si è lasciata andare e per stare con la famiglia da tre anni ha abbandonato il set. Ma confessa di non essere affatto pentita della scelta perché sta vivendo il suo momento migliore nella vita.