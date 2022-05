Netflix, che sorpresa per gli abbonati: è totalmente gratuito!

Grande sorpresa per chi è abbonato alla piattaforma Netflix: un regalo che premia i clienti più affezionati dell’emittente tv in streaming

Negli ultimi tempi Netflix sta subendo un particolare periodo di crisi. I numeri recenti registrano un calo degli abbonamenti, soprattutto per quanto riguarda le disdette da parte di coloro che erano abbonati già in passato.

Nonostante i prezzi piuttosto convenienti e l’ampia offerta di visione, la nota emittente in streaming deve rivedere la sua politica. La concorrenza di altre piattaforme simili forse sta mettendo in ambasce il colosso statunitense, molto seguito anche in Italia.

Netflix sta provando a recuperare abbonati e utenti in una maniera innovativa. Ovvero sfruttando non solo le nuove uscite tra serie TV e film. Bensì lanciandosi nel mondo del gaming mobile, ovvero i videogiochi scaricabili sui dispositivi mobili.

Quattro videogames completamente gratuiti per gli abbonati Netflix

In tal senso Netflix ha da poco lanciato un annuncio importante. Sono in arrivo quattro nuovissimi titoli di videogames totalmente gratuiti per gli abbonati. Nessuna distinzione tra chi è legato a Netflix da anni o chi si è iscritto soltanto da poco tempo.

Un’innovazione importante, anche se questa tipologia di offerte è stata già lanciata a fine 2021 dalla piattaforma streaming. L’idea è quella di riprendere con sé il pubblico giovane, che ama le serie TV ma allo stesso tempo chiede un’interazione maggiore, più interattività nei contenuti.

Cosa meglio dei videogiochi dunque, per una generazione che ha fatto addirittura del gaming un vero e proprio lavoro ad alto livello. Ma andiamo a scoprire quali sono i 4 titoli che Netflix offrirà al suo pubblico:

Dragon Up: videogioco d’avventura single player dedicato al mondo dei draghi. Il giocatore ha la missione di trovare le uova di drago e farle schiudere, puntando su magia e poteri di questi esseri fantastici. Moonlighter: un’avventura RPG divisa in due: di giorno il giocatore deve gestire un negozio in un villaggio e vendere i suoi prodotti, di notte deve invece scendere nei sotterranei per uccidere mostri e scoprire misteri. Townsmen: classico game di strategia e costruzione. Si inizia dal gestire un piccolo villaggio con l’intento di trasformarla in una enorme città medievale. Un metodo classico di realtà virtuale che va per la maggiore da qualche tempo. Exploding Kittens: gioco single player o multi player fino a 5 giocatori. Prende spunto dall’omonimo gioco da tavola, che a sua volta ha radici nella temibile Roulette Russa trasposta in gioco di carte.

Questi nuovi 4 videogiochi saranno compresi nell’abbonamento e non avranno in sé nessuna pubblicità o acquisti in app e, come è accaduto anche per i precedenti, si scaricheranno dal Play Store o da App Store mediante un link fornito da Netflix stesso.