“La morte dietro l’angolo”, confessione choc di un volto storico di Amici: fan atterriti

Nessuno aveva idea di quanto stesse accadendo, l’ha svelato soltanto adesso: l’ex volto del talent show ha lasciato tutti senza parole

Di talent show ne ha fatto più di uno negli anni, ma non è la sua principale occupazione, eppure la carriera non è bastata a salvarla dalla crisi che l’ha colpita appieno: la sua rivelazione ha sconvolto i tanti fan.

Amici di Maria De Filippi è stata solo una breve parentesi della straordinaria carriera di Mara Maionchi che conta tante presenze in TV, ma ancora più importanti successi nel mondo della musica in ogni sua sfumatura. Se è vero che i soldi non fanno la felicità, nel caso della cara Mara neppure la carriera l’ha salvata da un momento molto buio della sua vita che non ha esitato a raccontare.

Attualmente impegnata su Real Time con Sandra Milo ed Orietta Berti in Quelle brave ragazze, l’ex professoressa di Amici si è raccontata ai microfoni di TvTalk su Rai Tre dove ha lasciato attoniti i suoi fan.

Mara Maionchi si racconta a TvTalk: “Mi sono lasciata andare”

Attualmente 81enne, Mara Maionchi ha svelato di un periodo nero della sua vita in cui se l’è vista davvero molto brutta: “Quando mi sono avvicinata agli 80 anni ho avuto un momento di smarrimento, mi sono lasciata andare e mi è venuto l’esaurimento nervoso, perché la morte era dietro l’angolo”. Col suo particolare estro l’ex giudice di X Factor è riuscita autonomamente ad uscirne fuori con un metodo naturale e del tutto tranquillo: “Da quando faccio l’imbecille in giro, questa cosa l’ho curata. Non devi farti lasciare indietro nella vita, mai. Mi sentivo come se fosse finito tutto”.

Da ex protagonista del talent show, Mara ha commentato la scelta della giuria di quest’anno di X Factor che ha rivoluzionato il suo quartetto: “Fedez lo vedo bene. Dargen D’Amico lo vedo benissimo, perché poi è un produttore, quindi sta nel settore. Anche Ambra Angioini la vedo bene, è una persona intelligente. Non conosco la sua esperienza e conoscenza in materia musicale”. Soltanto poco fa è stato confermato anche Rkomi dietro il bancone del talent show.