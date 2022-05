Marco Liorni, scivolone da incubo: conduttore costretto allo stop

Battuta d’arresto non indifferente per Marco Liorni che è stato costretto allo stop: un incubo per lui ed i suoi fan

Il conduttore romano si affaccia alla stagione estiva con l’avvento di Reazione a Catena su Rai Uno, ma nel frattempo deve guardarsi attorno perché lo scivolone rimediato non è da poco: fan in allerta.

Marco Liorni si affaccia ad un’estate di fuoco con Reazione a Catena che andrà a sostituire come ogni anno L’Eredità di Flavio Insinna. Nel frattempo, il conduttore romano è impegnato alla conduzione di Italia Sì, ma senza troppo successo: il daytime del pomeriggio di Canale 5 è schiacciante anche per un professionista come lui che nella giornata di ieri, sabato 28 maggio, ha perso la gara d’ascolti.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Italia Sì ha raccolto 945.000 spettatori pari al 9.3% di share nella prima parte dalle 17:03 alle 18:07 e 1.400.000 spettatori pari al 14.1% di share nella seconda parte dalle 18:07 alle 18:41. Nel frattempo, su Canale 5 c’era Silvia Toffanin che con Verissimo ha raccolto 1.795.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte dalle 16:25 alle 17:38 e da 1.703.000 spettatori pari al 17.5% nella seconda parte dalle 17:45 alle 18:36 schiacciando la Rai a mani basse.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 28 maggio

Anche la gara d’ascolti della serata di ieri, sabato 28 maggio, è stata stravinta da Mediaset che con la finale di Champions League con la vittoria del Real Madrid sul Liverpool ha raccolto una media di 6.090.000 spettatori con uno share del 33.7%. Su Rete 4, in contemporanea, lo storico film del 1982 con Bud Spencer, Banana Joe ha raccolto 918.000 spettatori pari al 5.1% di share e su Italia 1 il film per bambini col compianto Robin Williams, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha intrattenuto 956.000 spettatori pari al 5.6%.

Per quel che riguarda le reti Rai, invece, su Rai il film franco-belga di Franck Dubosc, Uno Tutti in piedi ha conquistato 2.083.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai Due il thriller del 2020 di Jennifer Liao, Le regole della pazzia ha interessato 821.000 spettatori pari al 4.3% di share e su Rai Tre Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 656.000 spettatori con il 3.9% di share.