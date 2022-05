Elisa Isoardi torna in scena: la conduttrice riparte da Rai 2

Dopo una lunga assenza è l’ora per Elisa Isoardi di tornare in scena e tra la sua gente con un nuovo programma su Rai 2

La conduttrice piemontese ha vissuto un lungo periodo di stop lontana dalla TV che sarà sicuramente servito, ma non ai suoi fan affezionati che hanno sofferto l’assenza dal piccolo schermo della padrona di casa de La Prova del Cuoco.

In un programma tutto suo, Elisa Isoardi manca ormai da tempo, successivamente ha fatto solo brevi apparizioni in programmi altrui, come l’esperienza all’Isola dei Famosi finita in men che non si dica a causa di un infortunio. La conduttrice non ha mai nascosto di voler tornare in TV, ma non ha mai trovato l’opportunità giusta per farlo, esattamente come la collega Alessia Marcuzzi che ha dato il suo addio a Mediaset e non è ancora tornata per mancanza di stimoli nei programmi a lei proposti.

I fan della conduttrice non possono più stare senza, nonostante La Prova del Cuoco sia stata egregiamente sostituita da È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, è pur vero che la professionalità della Isoardi è sempre stata riconosciuta dalla Rai e pertanto premiata.

Elisa Isoardi torna in TV: pronto un programma su Rai 2 per lei

Finalmente dopo una lunga assenza Elisa Isoardi ha avuto la chiamata desiderata e può tornare in Rai. Nonostante si sia vociferato di un suo avvicinamento a Mediaset o TV8, la conduttrice piemontese è stata nuovamente ingaggiata dalla Rai che le ha proposto la conduzione di un programma on the road -senza studio o diretta- che andrebbe in onda a seguito de Il Provinciale di Federico Quaranta, quindi nel primo pomeriggio. In quella fascia oraria la conduttrice avrà un bel filo da torcere vista la concorrenza delle altre reti, ma la gioia di rivederla in TV soprassederà ogni cosa.

D’altro canto, la conduttrice piemontese non vedeva l’ora di essere messa di fronte ad una sfida che potesse essere stimolante e cosa sottoporle più di una gara d’ascolti con programmi secolari sulle maggiori reti della TV italiana? Elisa Isoardi certamente riuscirà a farsi valere e portare contenuti interessanti.