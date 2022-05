Cantante Mascherato, ex concorrente rivela il suo dramma: la malattia e la difficile ripresa

Problemi di salute per il cantautore, protagonista dello show di Milly Carlucci. Ma ora sembra aver risolto le questioni più complicate

Non ha passato un bel momento a livello di salute e di stabilità fisica, ma ora sembra in buona ripresa. Stiamo parlando di un protagonista dello show Il Cantante Mascherato, format voluto fortemente da Milly Carlucci.

Dopo aver preso parte al programma di Rai Uno lo scorso anno, il cantautore di cui stiamo parlando si è dovuto fermare per un problema improvviso che lo ha relegato in ospedale, con tanta paura sua e dei suoi cari.

Questi è Red Canzian, storico membro dei Pooh che a febbraio scorso è stato operato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’artista veneto si è sentito male per un’infezione cardiaca: “Una mattina non riuscivo ad alzarmi dal letto, ho provato a camminare e sono caduto. Un momento terribile”.

Red Canzian dopo la malattia: nuovi progetti in vista per l’ex Pooh

Fortunatamente il peggio per Red Canzian è passato. Il cantautore, come detto, ha vinto la seconda edizione de Il Cantante Mascherato nelle vesti di un pappagallo. Intervistato dall’Adnkronos l’ex Pooh è tornato a parlare dopo il problema di salute.

Red Canzian è rimasto in degenza per più di un mese, prendendo antibiotici e restando a riposo assoluto. Ma ora è tempo di ripartire: un’artista longevo ed energico come lui non può restare fermo a lungo e ha già un progetto estivo in ballo.

“Finalmente, dopo più di due anni di assenza di concerti in cui tutti noi artisti eravamo affamati di quel palcoscenico che abbiamo sognato sin da bambini, di quell’abbraccio da parte del pubblico, vera benzina che muove il nostro mondo, si torna a suonare e si riparte con la gioia e l’entusiasmo delle prime volte”

La malattia cardiaca è già alle spalle. Red Canzian porterà in giro per l’Italia lo show ‘Stasera non sono solo‘. Un progetto ideato dallo stesso cantante veneto assieme a D.M. Produzioni di Danilo Mancuso.

Canzian ha pronti alcuni duetti sul palco, anche in forma virtuale. Si esibirà a distanza con artisti del calibro di Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e con l’amico di sempre Stefano D’Orazio, scomparso per via del Covid lo scorso anno. Una bellissima idea per gli amanti della musica leggera e la conferma che per Red Canzian il peggio è passato.