Dal GF Vip ad Amici: una nuova maestra di danza per il talent show?

Non è scontato passare da un reality show ad un talent, ma l’ex gieffina si dice già pronta per l’avventura dal GF Vip ad Amici 22

Chi non vorrebbe lavorare fianco a fianco con Maria De Filippi? Una ex gieffina non ha alcun dubbio su come rispondere alla domanda perché è certa di quello che le piacerebbe fare e non l’ha affatto nascosto.

Nonostante Amici di Maria De Filippi vada in onda da oltre 20 anni è un talent show che non invecchia mai e che continua a conquistare generazioni intere di pubblico. Da un lato il format, dall’altro la conduzione magistrale della moglie di Maurizio Costanzo che non lascia spazio agli altri programmi nella sua fascia oraria ed incassa sempre la vittoria della gara d’ascolti, che sia il serale, daytime o l’appuntamento del pre-serale.

Indubbiamente è un talent show che fa gola a molti, non solo ai nuovi talenti che vogliono mettersi in gioco, ma anche per chi ci vuole lavorare è un’ottima vetrina visto e considerato quanto è amato come programma. Chi lavora nel mondo dello spettacolo sa perfettamente che lavorare al fianco di Maria De Filippi vuol dire trovare la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno e c’è chi farebbe follie per poterci arrivare.

Matilde Brandi si propone: dopo il GF Vip vuole Amici di Maria De Filippi

In un’intervista a NuovoTV, Matilde Brandi si è rivolta direttamente a Maria De Filippi facendo un appello ben chiaro, come in tanti hanno fatto nel corso degli anni: “Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione. Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata”. Non solo una professionista che può dare tanto ai ragazzi del talent show, ma soprattutto una fan affezionata al format, una di quelle davanti alla TV che concede al programma di vincere la gara d’ascolti in qualsiasi fascia oraria.

Matilde Brandi ha colto l’occasione anche per valorizzare un messaggio importante del talent show di Maria De Filippi, ringraziandola di aver riportato tanti ragazzi nuovamente nelle scuole da ballo grazie alla visibilità che dà alla categoria.