Charlene di Monaco, come sta oggi? L’ultimo aggiornamento fa tremare

Le ultime notizie sulla salute di Charlene di Monaco, la consorte del principe Alberto che non è stata bene nell’ultimo anno

L’ultimo è stato un anno a dir poco difficile per Charlene di Monaco. La bellissima principessa di Montecarlo, consorte di Alberto, ha vissuto mesi complessi per questioni principalmente legate alla sua salute.

La donna di origini africane lo scorso anno è stata colpita da una tremenda infezione otorinolaringoiatrica. Charlene ha per tale motivo lasciato il Principato prendendosi un lungo periodo di relax in Sudafrica, tornando anche alle sue origini.

In questo periodo molti follower della principessa sono rimasti in apprensione, per via dello stato di salute precario di Charlene. Ma come sta oggi la donna? Sembra in miglioramento, visto che è stata avvistata a Montecarlo ad alcune uscite pubbliche. Ma la sua salute non è ancora del tutto confortante.

I retroscena sulla salute di Charlene: “Non riusciva più a mangiare”

Dal Principato arrivano delle indiscrezioni davvero tremende per quanto riguarda lo stato fisico di Charlene di Monaco. Come ammesso da lei stessa durante la Montecarlo Fashion Week, non è ancora passato il momento critico.

“Il cammino è lungo e doloroso. La mia salute è ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce” – ha dichiarato Charlene, facendo intendere di non sentirsi ancora al top della forma dopo l’infezione che l’ha colpita.

Il magazine “You” ha pubblicato altri retroscena sulla sua degenza. Pare che Charlene abbia sofferto molto per le operazioni chirurgiche subite negli scorsi mesi. Addirittura la principessa non è stata in grado di mangiare per quasi 6 mesi cibo solido. È stata nutrita con liquidi tramite cannuccia e per questo motivo ha perso metà del suo peso.

Retroscena dolorosissimi e drammatici per la donna, che però come detto è apparsa in buona ripresa anche se non ancora al 100% della forma. Charlene ora si dedicherà a smentire le dicerie sul conto suo e di Alberto di Monaco. I giornali francesi hanno di recente scritto di una crisi totale fra i due, con la principessa costretta a partecipare agli eventi di corte solo per contratto.

Charlene ha sempre negato tutto ciò, facendo intendere di essere molto legata ad Alberto ed ovviamente ai due figli della coppia. In particolare alla secondogenita Gabriella, di recente entrata nell’alta società con alcuni eventi che l’hanno vista già protagonista.