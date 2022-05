Belen Rodriguez, è tutto finito: arriva l’annuncio che nessuno voleva sentire. Le ultime parole della showgirl argentina sono molto chiare

Da quando è arrivata in Italia, Belen Rodriguez ha vissuto esperienze ed emozioni diverse, condividendole spesso con i suoi fan. Lo ha fatto ancora una volta con un post che ha spiazzato, emozionando tutto il pubblico.

Perché adesso che è finita, resta il piacere della sua prima volta, anche se non è detto che sia l’ultima. Era un sogno, lo ha coronato e adesso può dire di essere felice, anche orgogliosa per quello che è successo. Perché per lei è arrivato il momento dell’addio a Le Iene, uno stato d’animo mai facile da spiegare.

Eppure anche le favole hanno una fine e per lei in effetti l’esperienza a Le iene è arrivata al termine qualche giorno fa. Il programma di Italia Uno ha concluso la sua stagione, con l’ultima parte che è stata nelle mani della compagna di Stefano De Martino e di Teo Mammucari. Così lei via social ha voluto dedicare una serie di pensieri a chi le ha dato fiducia e le ha fatto compagnia nelle ultime settimane.

Belen Rodriguez, è tutto finito: parole dolcissime per chi è stato con lei

“È stato bellissimo far parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo. Ho aspettato scrive Belen – pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un successo!”. Parte del pubblico non la pensa così, ma per lei poter lavorare al fianco di Teo Mammucari anche se lo conosceva già bene, è stata un’esperienza importante.

Così ringrazia tutti quelli che le hanno dato fiducia, a cominciare da Davide Parenti “che ha creduto in me“, e quelli che l’hanno fatta sempre sentire come a casa. “Al mio meraviglioso team che oltre a farmi bella mi sostiene umanamente in maniera insostituibile, e questo conta più di qualunque altra cosa. Brindo a voi”.

Per quelli che si chiedono se nella prossime stagione Belen tornerà a Le Iene, questa suona come una risposta chiara. Già nei giorni scorsi le indiscrezioni parlavano di un addio definitivo alla fine di questo ciclo. Sembra confermarlo anche lei, ma nella vita come conferma la sua storia con Stefano di definitivo non c’è nulla.