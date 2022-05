Beautiful, le anticipazioni: nuovo matrimonio in vista, l’omicidio cambierà tutto

Secondo le anticipazioni di Beautiful, un terribile omicidio sta per essere consumato. La dinamica è incredibile, e cambierà tante dinamiche all’interno della soap opera. In tutto questo, ci sarà anche spazio per una proposta di matrimonio.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Brooke andrà a cercare conforto da Ridge riguardo una questione che la preoccupa molto. Secondo lei, Thomas ha dei sentimenti morbosi e non sani per Hope. Nel corso di questa conversazione, Thomas passa per caso davanti alla stanza in cui discutono Brooke e Ridge e cerca di origliare tutto.

Thomas cercherà di tranquillizzare Brooke riguardo i suoi sentimenti, ma lei non sarà persuasa dai suoi argomenti. Gli chiederà quindi espressamente di stare lontano da Hope. Ridge, quando rimarrà da solo con la moglie, prenderà incredibilmente le difese di Thomas. Allo stesso tempo, Liam non vorrà chiedere alla moglie di stare lontano da lui.

Beautiful, le anticipazioni: Brooke implora Liam

Brooke farà irruzione nell’ufficio della Spencer Pubblications chiedendo esplicitamente a Liam di fare qualcosa per riconquistare sua moglie, altrimenti Thomas gliela porterà via di sicuro. Della stessa opinione è anche il padre di Liam, Bill: l’uomo spiega al figlio che qualche attenzione o regalo ogni tanto non sono sufficienti per mandare avanti la relazione.

Liam cerca quindi di modificare il suo atteggiamento, e si riavvicinerà ad Hope con la speranza di poter riunire la famiglia. Mentre Liam guiderà verso casa con il padre Bill, però, accadrà un tragico episodio che cambierà tutto. Liam, infatti, investirà un uomo e non appena resosi conto dell’accaduto svenirà per lo shock.

Wyatt finalmente farà il grande passo con Florence: la sua reazione

Il padre Bill caricherà in macchina Liam e lo porterà a casa. Nonostante il figlio manifesti più volte il desiderio di andare alla polizia, Bill gli negherà questa possibilità, chiedendogli di dimenticarsi tutto. Il cadavere dell’uomo sembrerà dunque essere scomparso: era il corpo di Vinny, l’amico di Thomas che era appena uscito dal carcere.

Nel mezzo dell’orrore per l’omicidio involontario, ci sarà anche un lieto avvenimento: Wyatt farà una tenerissima proposta di matrimonio a Flo, che accetterà entusiasta. Anche Paris e Zende decideranno di concedersi una serata insieme per potersi conoscere meglio, ma ci sarà Zoe che farà di tutto per rovinargli il loro appuntamento.