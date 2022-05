Uomini e Donne, Veronica finisce alla gogna: ennesimo sgarro alla redazione

Se fin qui Maria De Filippi si è complimentata per l’atteggiamento della tronista di Uomini e Donne, adesso la situazione cambia radicalmente

Veronica Raimondi è finita all’attenzione di tutti per aver fatto qualcosa di simile ai suoi colleghi del passato e chi disobbedisce alla redazione non la passa affatto liscia: è finita la sua avventura al dating show?

Come tutti sanno, o almeno chi ha la curiosità di leggere le anticipazioni di Uomini e Donne, Veronica Raimondi e Luca Salatino hanno fatto la loro scelta che sono rispettivamente Matteo e Soraia. Tutto ciò che aspettano i fan è di vedere la puntata delle scelte che non tarderà ad arrivare visto e considerato che la programmazione del dating show sta procedendo verso la fine.

Tuttavia, fino alle puntate trasmesse, la redazione del dating show di Maria De Filippi è sempre molto rigido e ben chiaro: dai protagonisti del programma non deve emergere nessun dettaglio che possa svelare al pubblico di Canale 5 alcunché. Matteo e Veronica, però, hanno disobbedito a tale obbligo.

Veronica Raimondi e Matteo escono insieme sui social: è bufera

Nelle scorse ore, un’amica di Veronica Raimondi ha pubblicato una foto con lei scrivendo “Tanti auguri“, ma non è quella la foto incriminata. Poco dopo, infatti, la suddetta pubblica una seconda foto della tronista in compagnia di un ragazzo di cui non si riconosce immediatamente il volto, peccato che pochi istanti dopo Matteo Farnea ha ricondiviso sul suo profilo Instagram la foto e si è gettato la zappa sui piedi da sola: era lui nella foto insieme a Veronica. Passo falso terribile del corteggiatore che ha conquistato il cuore della tronista che qualche tempo dopo ha eliminato la foto, probabilmente perché richiamato dalla redazione sempre attenta ai movimenti social dei protagonisti del dating show.

Ormai non c’è alcun provvedimento da poter prendere visto e considerato che la loro permanenza al dating show è terminata e che le registrazioni della scelta ormai sono state fatte, ma Maria De Filippi e la produzione del dating show non faranno passare in sordina il passo falso commesso dal corteggiatore.