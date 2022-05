Uomini e Donne, batosta per l’ex corteggiatrice: mollata poco prima del matrimonio!

Brutta notizia per l’ex volto noto di Uomini e Donna. La ragazza stava per coronare il suo sogno d’amore, e invece è giunta la batosta

Arriva una vera e propria mazzata per la vita sentimentale di un ex volto noto di Uomini e Donne. Dal programma di Maria De Filippi sono fuoriusciti moltissimi personaggi che hanno fatto successo nel mondo dello spettacolo o dei social, tra cui la ragazza vittima di una situazione spiacevole.

Si tratta dell’influencer Ginevra Lambruschi, splendida ragazza di 24 anni che in passato a frequentato il salotto di UeD nelle vesti di corteggiatrice. Ginevra non ha trovato il vero amore durante la sua permanenza a Canale 5, bensì al di fuori da tali studi.

Lo scorso anno Ginevra Lambruschi aveva annunciato, tramite il suo account Instagram, di essere pronta a convolare a nozze. Il fortunato era il calciatore romanista Mirko Antonucci, tra l’altro padre della piccola Sophie, nata proprio durante il fidanzamento dei due giovani.

L’annuncio di Ginevra Lambruschi sui social: la love story è finita

Poche ore fa è arrivato un terribile annuncio pubblicato proprio da Ginevra su Instagram. L’ultima story della donna 24enne ufficializza la fine del rapporto sentimentale tra lei e Antonucci. Ancora non noti i motivi di tale separazione.

Un fulmine a ciel sereno per Ginevra Lambruschi, che sembrava destinata ad una love story appassionata e convincente. Come detto lei e Antonucci hanno già avuto una bambina, ma pare che negli ultimi tempi siano avvenuti troppi dissidi nella coppia, magari con vedute diverse sul rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi)

“Sono stata lasciata dal mio ex compagno, sto cercando di realizzare. Mi rialzerò da sola, farò da mamma e papà per mia figlia”. Queste le tristi parole di Ginevra per sintetizzare la situazione, evidentemente una rottura totale visto che alla ragazza toccherà la custodia della piccola Sophie.

Praticamente Ginevra Lambruschi è stata mollata da Mirko Antonucci poco prima di convolare a nozze. L’attaccante romano aveva pubblicamente chiesto la mano all’influencer lo scorso agosto. La proposta è stata documentata sui social con un video commovente.

Pare che questa estate sarebbe dovuto andare in scena il lieto evento, come testimoniato a più riprese sui social. L’ex corteggiatrice di UeD scaricata quasi sull’altare. Ora le servirà certamente una pausa per dimenticare, dedicandosi solo alla famiglia ed alla sua bimba.