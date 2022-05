“Ero terrorizzata”, Mara Venier esce allo scoperto dopo anni: tutta la verità in diretta

Tanti aneddoti per una carriera molto lunga e Mara Venier ha approfittato per raccontarne uno di quando è stata letteralmente terrorizzata

Una lunga carriera caratterizzata da incontri speciali e aneddoti tutti da raccontare che la conduttrice veneta non ha mai nascosto. Nella puntata speciale di Domenica In la rivelazione fatta ha colpito i telespettatori.

Domenica In Show è stata una serata all’insegna di grandi ospiti amici di Mara Venier, tanti aneddoti passati ed una lunga carriera che insegna. Quanto è stato portato in TV ha ricevuto il suo premio vincendo la gara di ascolti della serata di venerdì 27 maggio raccogliendo 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share. Tra i tanti ospiti sono intervenuti Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia, Michele Bravi, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro ed una serie di volti sempre presenti nelle trasmissioni della conduttrice veneta.

Con loro e tanti altri ha raccontato qualcosa risalente agli inizi della sua carriera a Domenica In, quando nel 1993 il suo esordio fu accanto a Luca Giurato, Monica Vitti e Don Mazzi. In studio con Mara a commentare il filmato c’era Alberto Matano che ha preso il suo posto incalzandola su quel ricordo e la conduttrice veneta ha confessato: “Ero terrorizzata. Nessuno voleva condurre: Luca, Monica, Don Mazzi, perciò alla fine è toccato a me farlo”.

Mara Vanier a Domenica In Show, la rivelazione su Renzo Arbore

Mara Venier e Renzo Arbore sono stati una gran coppia e com’è noto la conduttrice conserva sempre bei ricordi delle sue storie del passato, ancor più se sono state importanti, ma in genere ha dei gran bei rapporti con tutti loro, nel rispetto del suo attuale marito che spesso e volentieri nomina lungo le sue trasmissioni. A La Vita in Diretta, presentando Domenica In Show, ha ammesso: “Mi fa particolarmente piacere ospitarlo. Non è stato bene, si è dovuto sottoporre a diversi interventi. Siamo riusciti a portarlo qui io e i miei autori, ieri ha fatto le prove, è stato un momento molto bello ed emozionante”.

Come al solito la conduttrice veneta è testimone di un gran bel rapporto che va al di là di ogni cosa che c’è stata, trasformandolo semplicemente in una bella amicizia.