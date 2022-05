Manuel Bortuzzo ha già voltato pagina? L’indizio sulla corteggiatrice di Uomini e Donne

Manuel Bortuzzo non ha intenzione di starsene con le mani in mano e ha già voltato pagina in compagnia di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Il nuotatore ed ex gieffino ha chiuso definitivamente con Lulù Selassié ed è ora di mettersi in gioco e riaprire le porte del suo cuore. Gli indizi social sono sempre molto oculati da questo punto di vista e la corteggiatrice di Uomini e Donne fa sul serio.

Manuel Bortuzzo ha perso la stima di molti dopo il comunicato ANSA con cui ha lasciato Lulù Selassié, ma ha preso la scelta che più gli sembrava giusta e non ha voluto che fossero rumor a svelare quanto stesse accadendo tra la coppia. Tuttavia, quanto comunicato ha stupito la stessa principessa etiope che tutto si aspettava fuorché una via di comunicazione di questo genere.

Sulla fine della loro storia, poi, se n’è detta di ogni con terzi che si sono inseriti nel discorso per dire la loro, tra amici e parenti, principalmente a sostegno del nuotatore che non ha mai mostrato di essere un esempio in fatto d’amore, neppure all’inizio della loro storia in cui era molto scontroso nei confronti della Selassié.

Manuel Bortuzzo e Giulia Latini: cosa c’è tra i due?

L’ultimo post di Giulia Latini è diventato uno sfogatoio per i leoni da tastiera. Non tutti sanno che la ragazza sorpresa insieme a Manuel Bortuzzo è l’ex corteggiatrice di Luca Onestini ad Uomini e Donne, quando lui poi scelse di frequentare Soleil Sorge fuori dal dating show. La Latini e Bortuzzo condividono la stessa agenzia, per questo non è raro che si incontrino per lavoro. Tuttavia, un commento da parte del nuotatore sotto l’ultimo post di Giulia ha fatto scatenare il caos sul suo profilo Instagram.

I commenti si dividono, infatti, tra chi attacca duramente Giulia perché ha catturato l’attenzione di Manuel e chi critica coloro che se la prendono ingiustamente con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un tipico teatrino social creato da due personaggi che lavorano insieme ed una serie di fan che vorrebbero un ritorno di Lulù e Manuel.