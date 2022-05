Iliad, buone notizie per gli abbonati: la super offerta non scade più!

Ottime notizie per tutti coloro che hanno sottoscritto una tariffa telefonica o per internet con la compagnia francese Iliad in Italia

Moltissimi utenti italiani da qualche anno a questa parte hanno deciso di affidarsi alla compagnia telefonica Iliad. Un’azienda francese che anche sul nostro territorio ha iniziato a proporre numerose offerte convenienti per telefonia mobile e internet.

Iliad si è fatta conoscere proprio grazie all’ampio processo di marketing nel suo debutto, ed offerte di abbonamenti low-cost delle quali hanno approfittato moltissimi cittadini. Inoltre la compagnia telefonica è stata la prima in Italia a lanciare un’offerta a dir poco solidale.

Fin dallo scoppio della guerra in Ucraina e dell’invasione da parte delle truppe russe, Iliad ha deciso di dare una mano a tutte le persone coinvolte con lo Stato dell’est europeo, sia coloro che sono bloccate lì, sia coloro che hanno rapporti o parentele a Kiev e dintorni.

Prorogata al 30 giugno l’offerta Iliard riguardo al conflitto ucraino

Fin dal 1 marzo scorso Iliad ha deciso di rendere gratuite e totalmente libere ogni tipologia di chiamate o messaggi verso l’Ucraina, ovviamente per coloro che stanno usufruendo di abbonamenti tramite la suddetta compagnia francese.

Questa promozione gratuita, si è attivata in modo automatico per tutti i clienti Iliad Italia Inizialmente la scadenza dell’offerta era prevista per il 30 Aprile 2022. Per poi essere prorogata fino al 30 Maggio 2022.

La buona notizia degli ultimi minuti riguarda proprio una ulteriore proroga della super offerta in ‘aiuto’ della popolazione ucraina e di tutti quelli che hanno rapporti con il paese ex sovietico. Fino al 30 giugno 2022 i clienti Iliad sia di rete mobile che attivanti della Fibra (Iliadbox) possono effettuare gratuitamente chiamate dall’Italia verso l’Ucraina, mentre i clienti mobile possono anche inviare gratis SMS dall’Italia verso l’Ucraina.