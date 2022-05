Il paradiso delle signore 7, cominciano le riprese: annunciati due grandi ritorni – FOTO

Fra pochissimo inizieranno le riprese de Il paradiso delle signore 7: sono annunciati due grandi ritorni sul set della soap opera prodotta dalla Rai e Banijay Italia/Aurora Tv. Ecco tutti i dettagli e la foto condivisa.

Il 30 maggio cominceranno ufficialmente le riprese de Il paradiso delle signore 7. Questo significa che gli autori erano già al lavoro durante le ultime puntate trasmesse. Secondo le anticipazioni relative alla nuova stagione, gli spettatori potranno attendersi due grandi ritorni sul set dell’amata soap opera di Rai 1.

Già a partire da marzo di quest’anno l’attrice Desirée Noferini era stata avvistata negli studi Videa, dove vengono girate le scene della fiction. Inizialmente, si pensava che l’attrice che interpreta Ada Manetti dovesse ricomparire nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore 6, ma adesso sembrerebbe certa la sua presenza nella prossima stagione.

Il paradiso delle signore 7, chi sono i due grandi ritorni

Il ruolo di Desirée Noferini nella soap opera Il paradiso delle signore è davvero unico. L’attrice non ha soltanto rivestito il ruolo di Ada Manetti, ma anche quello della dottoressa Virginia Manfredi, moglie di Riccardo Corvi. Il ritorno di Ada Manetti aprirà a numerose possibilità nelle trame: la donna si era infatti allontanata dopo la scoperta della sua truffa.

Ada Manetti si era presentata sotto il falso nome di Lisa Conterno ed aveva cercato di convincere tutti di essere la sorella di Vittorio Conti. Anche la Venere Paola, che lasciò Il paradiso delle signore per portare avanti una gravidanza difficile, sembrerebbe essere il secondo grande ritorno che si vedrà confermato a partire dal prossimo 30 maggio.

Anche Flora e Umberto torneranno a Milano dopo la fuga?

Uno dei rientri aspettati a lungo ed annunciati dalla stessa attrice e casa di produzione è quello della contessa Adelaide. In base a quanto rivelato nell’ultima puntata di questa stagione, sappiamo che scoprirà il tradimento del marito Umberto con Flora. I due si vedranno quindi costretti a fuggire via da Milano.

Le anticipazioni riguardo Il paradiso delle signore 7 fanno sapere che fra i ritorni che si avranno in scena potrebbe esserci proprio quello di Flora ed Umberto. Una volta tornati a Milano, dovranno però stare molto attenti a riuscire a schivare la rabbia e tutte le angherie che la contessa Adelaide avrà in serbo per loro.

Ecco la foto condivisa da Desirée Noferini che fa sperare i fan nel ritorno di Ada Manetti ne Il paradiso delle signore 7:

Ecco la foto condivisa da Alessandro Tersigni, che ne Il paradiso delle signore interpreta Vittorio, in una delle prime scene girate per la soap opera. Con questa immagine ha confermato la sua presenza nella prossima stagione: