Doc nelle tue mani 3, clamorosa novità: cambia tutto nella terza stagione. I fan non vedono l’ora di rivedere Luca Argentero all’opera

E’ stata una delle fiction con maggiori ascolti in Rai nell’ultima stagione e ora già si pensa a quella che sarà la prossima. Luca Argentero è già al lavoro ed è uscito un piccolo spoiler.

Dopo aver fatto il pieno di share in questo 2022, la fiction Doc-Nelle tue mani è pronta a vivere una terza stagione ricca di novità. Ovviamente visti gli ascolti non c’era nemmeno bisogno di attendere per avere la conferma che la storia sarebbe andata avanti, confermatissima dalla rete ammiraglia della tv di stato. Proprio in queste giorni, quindi, il cast si è rimesso all’opera, nonostante nelle ultime settimane si parlasse solo di sceneggiatori intenti a scrivere la storia delle prossime puntate. In realtà c’è di più e grazie ai colleghi del Corriere della Sera Calabria, è stato scovato il set dei nuovi episodi. Esattamente, avete capito bene, si tratta proprio della Calabria. I protagonisti dell’ospedale milanese si sono trasferiti al Sud per un po’.

Come riportato nell’edizione di ieri del quotidiano: “Gli autori gireranno alcune scene anche in Calabria. Un ciak è previsto infatti nei prossimi giorni a Cosenza, all’ospedale Mariano Santo, dove è previsto l’arrivo del cast della fiction”.

Doc nelle tue mani 3, clamorosa novità: il cast è in Calabria per girare alcune scene

Luca Argentero e i suoi colleghi, secondo quanto riportato dal Corriere, dovrebbe aver addirittura già iniziato le riprese. Una prima tranche di lavoro per il dottor Andrea Fanti e soci, in attesa di concedersi la meritata pausa estiva.

Nelle prime due stagioni, la casa di produzione Lux Vide aveva utilizzato oltre a Milano anche Roma, soprattutto per alcune scene di interni.

Per l’attore torinese, ex concorrente del Grande Fratello, questo è stato un anno molto lungo dal punto di vista lavorativo, ma appunto non sembra essere ancora terminato. E’ stato grande protagonista anche della serie “Le fate ignoranti” su Disney+ e di numerosi spot per la televisione e i social. In più è stato coinvolto da un amico nella nuova stagione di Celebrity Hunted. Andrà in onda prossimamente su Amazon Prime Video e dovrebbe avere oltre a Luca anche altri incredibili personaggi. Argentero sarà in coppia con la moglie Cristina Marino.