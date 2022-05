Durissimo colpo per Ilary Blasi! La notizia purtroppo è appena arrivata: c’entra Mara Venier

Non ci si aspettava qualcosa di diverso, ma Ilary Blasi è costretta ad incassare la notizia ed è Mara Venier ad essere diventata centrale

La conduttrice romana è scesa nuovamente in campo, come di consueto, con l’Isola dei Famosi ma le notizie che ne derivano non sono confortanti. D’altra parte il confronto con Mara Venier evidentemente non è andato a buon fine.

Ilary Blasi è tornata con il suo consueto appuntamento del venerdì con l’Isola dei Famosi su Canale 5. Dall’inizio del programma la conduttrice romana è sempre andata in onda con un doppio appuntamento, salvo casi eccezionali, che l’hanno premiata quasi sempre, anche contro un colosso come Carlo Conti che su Rai Uno è andato in onda con The Band.

La storia è chiaramente cambiata quando il testa a testa è diventato contro Mara Venier che ha la supremazia in Rai e l’ha dimostrato ancora una volta. Nella serata di ieri, venerdì 27 maggio, Ilary Blasi con Nicola Savino, Vladimir Luxuria, Alvin e tutti i suoi naufraghi ha raccolto 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3% su Canale 5 contro i 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share che Mara Venier su Rai Uno ha raccolto con i suoi tantissimi ospiti a Domenica In Show.

Tutti gli ascolti della serata di venerdì 27 maggio

Le principali reti Rai e Mediaset si sono sfidate fino all’ultimo telespettatore registrando un gap nemmeno troppo ampio per le aspettative dei due programmi, ma per quel che riguarda Rai Due N.C.I.S. arriva a 1.039.000 spettatori pari al 5.6% di share e N.C.I.S. Hawai’i a 957.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Rai Tre, invece, il film statunitense del 2019 di Jay Roach con Charlize Theron e Nicole Kidman, Bombshell – La voce dello scandalo è stato visto da 751.000 spettatori con il 4.2% di share.

Per quel che riguarda le restanti reti Mediaset, invece, su Rete4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con Quarto Grado hanno raccolto 1.113.000 spettatori pari al 8.1% di share. Italia 1, invece, proponendo il film statunitense del 2016 di Steven C. Miller con Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista, I Predoni ha raccolto 1.126.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Le altre reti principali hanno raccolto 687.000 spettatori pari al 5.3% di share su La7 con Propaganda Live, 333.000 spettatori pari al 2.1% di share con Name That Tune su TV8 e 567.000 spettatori con il 3.2% di share con I migliori fratelli di Crozza su Nove.