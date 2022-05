Beatrice Valli e Marco Fantini bersagliati: l’annuncio non piace ai loro follower

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno parlato a cuore aperto ai loro follower che però non hanno particolarmente gradito l’annuncio

Quando due influencer decidono di condividere appieno la loro vita sui social è difficile che facciano un passo indietro o, almeno, questo non viene ben visto dai propri follower che, anche in questo caso, hanno avuto da ridire.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono anni che provano a spostarsi, ma a causa Covid hanno dovuto rimandare la data più volte come tante coppie in Italia. Finalmente è arrivato anche il loro momento e domani, alle 18:00 si sposeranno a Capri, isola incantevole che ha coronato il sogno d’amore di tanti VIP. Lo stress da preparativi si fa sentire e la coppia appare sempre meno sui social lasciando tanta curiosità ai loro follower che sono sempre stati abituati a seguirli passo dopo passo.

Neanche a dirlo, l’abito da sposa è super top secret, bisognerà attendere le prime immagini da Capri per scoprire cos’ha scelto di indossare per il suo grande giorno che sta programmando da un bel po’ di tempo.

Beatrice Valli e Marco Fantini, i retroscena sul loro grande giorno: i fan non condividono

La coppia è già sull’isola di Capri dove stanno concludendo gli ultimi preparativi prima del grande giorno che, come stesso la Valli ricorda, stanno aspettando da ben tre anni, ma non è tutto perché oltre alla grande emozione la novella sposa ha svelato altri dettagli: “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”. Massima riservatezza e solo scopo di godersi il loro grande giorno, come giusto che sia, ma non come la pensano gran parte dei loro follower troppo abituati a viverli giorno dopo giorno.

La coppia ha scelto di vivere il grande giorno con i loro invitati, tra amici e parenti, tra volti dei social e della TV e di raccontare in un secondo momento della grande festa che sicuramente sarà seguito da un grande filmato realizzato sul posto passo dopo passo.