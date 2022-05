Barù, super regalo dai fan: la sua reazione è virale (FOTO)

Bellissima sorpresa per Barù, protagonista del Grande Fratello Vip 6 e personaggio molto amato ed apprezzato dal pubblico

Oggi 28 maggio è il compleanno di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico italiano, soprattutto dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Ovvero Barù, il nobile di origini toscane che ha conquistato i telespettatori per la sua ironia e savoir-faire.

Barù, al secolo Gherardo Gaetani, è molto apprezzato per essere personaggio parecchio legato ai social. Ma allo stesso tempo incarna le caratteristiche dell’uomo colto e affascinante: è di origini nobiliari, esperto di vini e anche ottimo cuoco ai fornelli.

Per il suo compleanno alcuni fan hanno pensato ad un regalo speciale per Barù. In onore dei suoi 41 anni, un gruppo di persone appassionate al lavoro e all’immagine del giovane nobile hanno aperto una raccolta fondi che gli farà sicuramente piacere.

Una raccolta fondi per proteggere il mare: regalo perfetto per Barù

Già nella serata di ieri alcuni dei suddetti fan hanno informato pubblicamente Barù del regalo a distanza. Come detto è stata aperta una raccolta fondi ufficiale per il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia.

Barù è un grande amante del mare. Adora i fondali marini e passare il tempo libero in spiaggia o in barca, tra l’odore di salsedine e gli splendidi paesaggi marittimi. Non poteva non esserci regalo più azzeccato per un uomo con queste passioni.

Come testimoniato su Twitter dai fan, la reazione di Barù è stata di grande sorpresa, ma allo stesso tempo di piacevole contentezza per l’iniziativa. Il nobile non si aspettava di avere un così grande seguito, soprattutto informato sugli hobby e sulle sfide personali.

Barù è stato informato della raccolta aperta per festeggiare il suo compleanno volta a finanziare il progetto “Pulizia spiagge e fondali” di Sea Shepherd Italia.

Ha apprezzato moltissimo l’iniziativa e ci ringrazia per la partecipazione 🤍#Jerù #HBBarù pic.twitter.com/gSdXTj6uqT — Jay (@orsobaru) May 27, 2022

grazie alle ragazze che sono state ieri da Baru per averci fatto vedere la sua emozione nell’aprire i regali come ho sempre detto lui è un orso buono che ha bisogno di affetto e secondo me a lui il nostro affetto lo rende super felice AUGURI AL NOSTRO ORSO BARU #HBBARU #jeru pic.twitter.com/7v5Yoa54Bb — anna (@anna_anna26) May 28, 2022

Fa sorridere come a portare testimonianza del regalo e della reazione di Barù siano state un gruppo di ragazze che non solo sono fan dell’uomo. Bensì spingono per il coronamento del rapporto amoroso tra Barù e Jessica Selassié.

I due, definiti Jerù dai ‘tifosi’ social, si sono conosciuti nella casa del GF Vip 6 e hanno legato in maniera piuttosto intima. A telecamere spente però non sono arrivate ufficialità sul loro rapporto, ma molti italiani sperano che i due giovani possano vivere una storia vera e propria.