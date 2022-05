Ballando con le Stelle, grave lutto per un amatissimo protagonista: “Ho il cuore straziato”. Pubblico commosso, è una delle figure storiche

Nella storia quasi ventennale di Ballando con le Stelle ci sono protagonisti che hanno segnato profondamente il programma di Rai 1. Come i maestri di ballo, che si dono fatti amare dal pubblico. E ora uno di loro sta vivendo un momento non facile.

Stiamo parlando di Samuel Peron, uno dei volti più riconoscibili e amati tra i protagonisti dello show musicale condotto da Milly Carlucci. Da poco infatti ha perso l’amatissima mamma Gianna, che viveva in Veneto ed è stata portata via da un male incurabile che non le ha lasciato scampo.

Dalle pagine del settimanale ‘DiPiùTV’ è stato lo stesso Samuel a ricordare la mamma, spiegando ai lettori che cosa ha rappresentato nella sua vita. “Ho il cuore straziato. Mia mamma ha sempre creduto in me, ora non vorrebbe vedermi piangere”. E ha continuato dicendo che se adesso è arrivato ad essere popolare e ha fondato anche una scuola di danza è merito suo. Perché lei l’ha spinto a danzare, un modo per combattere la sua timidezza.

Ballando con le Stelle, grave lutto per un protagonista: è stata la mamma a spingerlo in pista

La notizia della scomparsa era stata data nei giorni scorsi da Serena Bortone in diretta a Oggi è un altro giorno, il popolare programma del Daytime pomeridiano di Rai 1. Qui Samuel è uno degli ospiti fissi e quindi con la giornalista e conduttrice si è create un legame profondo di affetto

“Dico una cosa a mamma Gianna. Deve essere stata una donna davvero formidabile – aveva detto la Bortone un paio di settimane fa quando era arrivata la notizia – per avere cresciuto un uomo così perbene, così brillante, educato e così gentile come Samuel. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia. Sono con te”.

E quando Samuel è tornato a farsi vedere in tv. si sono abbracciati con tenerezza. Era stata sua madre a spingerlo a partecipare, quando era ancora bambino a programmi come ‘Bravo bravissimo’ con Mike Bongiorno. Allora nessuno poteva immaginarlo, ma era solo l’anticipo di quello che sarebbe stato in futuro. dal 2005 infatti Samuel Peron è nel cast fisso di Ballando con le Stelle e nell’ultima edizione lo abbiamo visto in coppia con Sabrina Salerno. Tornerà nel prossimo autunno ma intanto ora il pubblico lo abbraccia virtualmente.