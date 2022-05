“Sta male e non ti fai sentire”, dramma Royal Family: l’accusa colpisce Buckingham Palace

Nuovo terremoto si abbatte su Buckingham Palace con una dura accusa diretta ad un membro della Royal Family

Nel Regno Unito non ci si annoia mai perché di punto in bianco nascono nuove accuse pubbliche che segnano le giornate della Famiglia Reale. Adesso arriva prepotentemente un terremoto che scuote i membri Reali.

Un altro meteorite si abbatte su Buckingham Palace con accuse che non tardano ad arrivare. Indubbiamente Harry e Meghan sono la coppia di Reali più discussa del secolo e le loro azioni hanno creato una spaccatura tra l’opinione pubblica, nonostante di recente ci sia stato un avvicinamento della coppia -o perlomeno del nipote della Regina- verso la Royal Family. Chi finisce dalla padella alla brace è Meghan Markle che, oltre ad essere vista di cattivo occhio dalla Famiglia Reale, lo è anche dalla sua stessa famiglia.

Un caratterino tutto da studiare ed un temperamento che nessuno conosceva prima, la mamma di Archie e Lilibet finisce sempre sotto ai riflettori dei media britannici, ma questa volta non è la Royal Family a metterla sotto una cattiva luce.

“Si vergognasse”, dure accuse a Meghan Markle dalla sua stessa famiglia

Meghan Markle torna al centro delle vicende del Regno Unito, ma questa volta non per mano della Royal Family, ma della sua stessa famiglia. In particolare, sua sorella Samantha ha parlato a GB News mercoledì non risparmiando affatto la sua sorellina Reale, ma accusandola duramente: “Due infarti, una pandemia e ora un ictus. Nessuno di noi ha sentito Meghan. Questa è negligenza. Se non riesce a trovarlo nel suo cuore o ad avere la coscienza morale per farsi avanti, si vergognasse. Nostro padre non ha molto tempo”.

Dopo le dure accuse da parte di Samantha Markle a sua sorella Meghan, quanto emerge sulla situazione clinica del padre Thomas sembrerebbe molto drammatico e per niente enfatizzato da parte dell’intervistata: il 77enne è stato ricoverato martedì mattina e della moglie di Harry nessuna traccia. La noncuranza da parte della duchessa del Sussex ha fatto risvegliare qualche malumore nella sua famiglia d’origine che la richiama all’ordine.