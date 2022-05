X Factor 2022, ufficiale: scelto il quarto giudice! È la rivelazione del momento

Arriva l’ufficialità del quarto giudice di X Factor per la nuova stagione che partirà in autunno: è un cantante molto amato in tempi recenti

I fan di X Factor sono in trepidante attesa. La nuova stagione del talent musicale in onda su Sky aprirà i battenti solo dopo l’estate, in autunno inoltrato. Ma intanto arrivano le prime indiscrezioni ufficiali sul cast.

Confermata da tempo la volontà della produzione di cambiare quasi totalmente i volti dei giudici di X Factor rispetto all’ultima edizione, quella del 2021. Nelle scorse settimane sono stati ufficializzati già tre giudici su quattro.

Il ritorno di Fedez è stata la prima news fuoriuscita dai canali social di X Factor, seguito a ruota dall’approdo di Ambra Angiolini. Primissima volta per l’attrice e cantante romana, così come per il producer e cantautore Dargen D’Amico. Nella giornata odierna è stato infine svelato il mistero sul quarto e ultimo giudice.

Niente Manuel Agnelli: la giuria di X Factor stravolta completamente

Non sarà Manuel Agnelli come paventato da qualcuno a completare la squadra di giudici in vista della prossima edizione 2022. Bensì Sky ha deciso di inserire nel team un altro volto inedito, un personaggio della musica leggera italiana molto apprezzato dai giovani.

Si tratta di Rkomi, rapper e cantante milanese di 28 anni. Una vera e propria rivelazione del momento, anche grazie al successo del singolo Insuperabile, presentato in gara al Festival di Sanremo 2022 e in vetta alle hit nelle radio nostrane.

X Factor ha voluto annunciare questo ingresso nella rosa dei giudici con un post su Instagram ed un’immagine che non chiarisce più dubbi. Ufficiale dunque che Rkomi affiancherà Fedez, Ambra e Dargen D’Amico nel talent show più amato e seguito della televisione italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Grande attesa a questo punto su come si integrerà la nuova squadra di giudici, che dovranno prima esaminare dal vivo i cantanti in gara e scegliere chi portare con sé nell’avventura, per poi spartirsi le varie categorie e costruire le proprie squadre.

Dubbi invece su chi condurrà X Factor 2022: molto probabile che l’esperienza del giovane attore Ludovico Tersigni sia già al capolinea. Voci di corridoio parlano di un clamoroso ritorno di Francesca Michielin, reginetta del talent di qualche anno fa, ma stavolta come presentatrice numero uno. Tutto però è ancora da confermare.